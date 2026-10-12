¡Iztapalapa se queda sin agua! Obras por fuga provocan caos vial y corte de servicios; zonas afectadas en CDMX
La Ciudad de México comienza con caos vial en las calles de Iztapalapa debido a la reparación de una fuga de agua; te compartimos las zonas afectadas.
¡Toma precauciones! Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 12 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este lunes
Tráfico intenso por reparación de fuga de agua en Iztapalapa
La reparación de una fuga de agua entre el Eje 5 Sur y la calle 10 de Abril, en la colonia Leyes de Reforma, alcaldía Iztapalapa, provoca afectaciones viales y suspensión de servicio en la zona.
Trabajadores de la brigada de detención y reparación de fugas de agua se encuentran arreglando un tubo de aproximadamente 4 pulgadas.
¿A qué hora reanudarán el servicio de agua en Iztapalapa?
El servicio de agua será suspendidos en calles de la colonia Leyes de Reforma por unas cuentas horas; autoridades no han dado un horario exacto en el que se reanudará el suministro.