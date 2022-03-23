Fuga de gas deja intoxicados y desalojos en Centro Acuático de Londres

Al menos 200 personas fueron evacuadas y varias atendidas debido a dificultades respiratorias provocadas por una fuga de gas en el Centro Acuático de Londres. Los servicios de emergencias informaron que los intoxicados y desalojos se produjeron por una fuga de gas de cloro en el London Aquatics Centre, donde se encuentran las piscinas olímpicas de Londres.

Medios locales reportaron que el parque Olímpico Reina Isabel, sufrió de una fuga de gases nocivos en su parque acuático, lo que provocó una serie de problemas respiratorios en algunas de las personas que se encontraban en el inmueble.

El servicio de ambulancias de la ciudad de Londres, que calificó a la fuga como "grave" y que pidió a la gente que se mantenga alejada, envió varios efectivos a la zona, según informó en una publicación efectuada a través de su cuenta oficial en Twitter.

Estamos respondiendo a un incidente en el Parque Olímpico Reina Isabel y contamos con varios recursos en el lugar. Más actualizaciones a seguir. Solo llame al 999 para emergencias médicas genuinas y use el 111 en línea para cualquier otra necesidad médica urgente

We are responding to an incident at Queen Elizabeth Olympic Park and have a number of resources on scene. More updates to follow. Please only call 999 for genuine medical emergencies and use 111 online for any other urgent medical needs. pic.twitter.com/JW5cYEn23G — London Ambulance Service 💙 (@Ldn_Ambulance) March 23, 2022

Intoxicados por fuga de gases nocivos en centro acuático de Londres

La fuga de gas afectó a las personas que se encontraban en la piscina y en sus alrededores. El incidente tuvo lugar a las 10:00 a.m. (hora local) y en cuanto se reportó la situación, la zona fue acordonada inmediatamente.

El servicio de bomberos de Londres, que está ventilando las instalaciones, señaló a través de un comunicado que "debido a una reacción química se ha liberado una gran cantidad de gas cloro gaseoso en el interior del centro".

Update Aquatic Centre in #Stratford. Due to a chemical reaction a high quantity of chlorine gas was released inside the centre. While we ventilate the premises we would ask those residents in the immediate vicinity to close their doors and windows https://t.co/Jx8kHmRReO pic.twitter.com/YBuNiaAGmZ — London Fire Brigade (@LondonFire) March 23, 2022

Alcalde de Londres pide a los ciudadadnos que eviten la zona del Centro Acuático

Sadiq Khan, alcalde de Londres, pidió a los ciudadanos que eviten acercarse al Centro Acuático de Londres (Queen Elizabeth Olympic Park), ubicado en el este de la ciudad, hasta que se resuelva la situación, se levante el cordón policial y terminen los trabajos de los servicios de emergencias.

I remain in close contact with our emergency services who are dealing with a gas-related incident at the London Aquatics Centre this morning.



A number of people are being treated by London Ambulance Service. Please avoid the area which has been cordoned off and evacuated. https://t.co/abRqOK0p2b — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) March 23, 2022

Centro Acuático de Londres, una de las principales sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

El Centro Acuático de Londres es conocido porque fue el recinto en donde se celebraron las competencias acuáticas durante los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 y que fue abierto al público en 2014.

La piscina olímpica de Londres, en Inglaterra es gestionada por Greenwich Leisure Limited, que indicó que la fuga ocurrió cuando "la empresa que gestiona las instalaciones recibió una partida de productos químicos para piscinas"