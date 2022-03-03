Inglaterra pide a Meta y a Tiktok que impidan acceso a RT

Nadine Dorries, ministra de Cultura de Inglaterra, señaló que había escrito a la compañía de redes sociales TikTok y a la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, para preguntar si podían impedir el acceso a la cadena de televisión estatal de Rusia "RT" en el Reino Unido.

Nadine Dorries, ministra de Cultura británica informó: "He escrito a Meta y a TikTok pidiéndoles que hagan todo lo posible para impedir el acceso a RT en el Reino Unido, como han hecho en Europa".

Desde el pasado lunes, Meta, la empresa matriz de Facebook, informó que restringiría el acceso a los medios de comunicación rusos RT y Sputnik en sus plataformas en toda la Unión Europea.

"Culture is the third front in the Ukrainian war."



From harnessing the power of sport & culture to tackling disinformation, Culture Secretary @NadineDorries updates @HouseofCommons on the Department's response to the Ukraine crisis



Full speech: https://t.co/MgPIM5WQFJ https://t.co/vbuLr4tFXF — DCMS (@DCMS) March 3, 2022

Inglaterra pide a Meta y TikTok que impidan el acceso a Rusia Today (RT) en RU

Por su parte, Ofcom, el regulador británico de los medios de comunicación también informó que estaba estudiando si RT debía mantener su licencia en Inglaterra, esto después de que intensificara las investigaciones acerca de un canal al que el gobierno ha acusado de ser una herramienta de una campaña de desinformación de parte del Kremlin.

En un emotivo discurso ante el Parlamento británico, la ministra de Cultura de Inglaterra, Nadine Dorries, señaló "me alegré mucho al ver ayer que el canal ya está oficialmente fuera de las televisiones británicas después que dejara de emitir en Sky, Freeview y Freesat".

"Es un error transmitir propaganda rusa en los hogares británicos": Dorries

Y agregó que "no pararemos hasta que hayamos persuadido a todas las organizaciones, con sede en el Reino Unido o no, de que es un error transmitir propaganda rusa en los hogares británicos".

Dorries compartió la noticia a través de su cuenta oficial en Twitter y no perdió la oportunidad de mencionar que "el dictador ruso ahora encontrará más difícil dispersar su desinformación y mentiras".

RT is no longer available on British TVs. Channel is now down across Sky, Freeview and Freesat. The Russian dictator will now find it harder to spread his disinformation and lies. #WeStandWithUkraine 🇺🇦 https://t.co/xON4JSvYF8 — Nadine Dorries (@NadineDorries) March 2, 2022

Cabe recordar que YouTube bloqueó los canales de los medios RT y Sputnik de su plataforma en Europa, por la crisis que se vive en Ucrania.

El gobierno de Inglaterra ha dicho que una prohibición total podría llevar a una acción recíproca por parte de Moscú contra la afamada BBC de Londres y otros medios de comunicación británicos.

UPDATE: We have now opened a total of 27 investigations into news programmes on RT.



Full statement ⬇️ https://t.co/GzJ389ZZkn — Ofcom (@Ofcom) March 2, 2022

Russia Today (RT) transmitirá en Rumble

RT (Russia Today), cadena de noticias de Rusia, señaló que comenzará a emitir en Rumble, un sitio de videos similar a YouTube, después que empresas tecnológicas como Meta y Twitter hayan restringido el acceso a RT tras el conlficto entre Rusia y Ucrania.

Rumble es un popular sitio de videos muy utilizado entre los políticos conservadores de Estados Unidos.