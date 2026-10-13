Alerta en Periférico Sur: Fuga de hidrocarburo en gasolinera provoca desalojo del INE y planteles educativos

Una fuga de hidrocarburo en una gasolinera de Periférico Sur provocó el desalojo de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Medicina Genómica y la Escuela Superior de Ciencias y Administración del Politécnico.

Afortunadamente la fuga fue controlado por elementos de seguridad; sin embargo, los trabajos para repararla podrían tardar algunos meses.

Protección Civil y Pemex controlan fuga en Periférico Sur; gasolinera permanecerá cerrada por meses

Elementos de Protección Civil de la Ciudad de México y Petróleo Mexicanos (PEMEX), acudieron al lugar del incidente para realizar los trabajos de localización de la fuga de hidrocarburo.

Después de varias horas de trabajo, la situación logró ser controlada, por lo que no representa un peligro para los inmuebles aledaños; sin embargo, los trabajos para reparar la fuga podrían durar varios meses, tiempo en el que la gasolinera se mantendrá cerrada.

"Ya les pedimos a ellos que la única prevención que hay que tomar es no estacionar en el sótano 1 en esa zona, por lo menos durante 3 días hasta que quitemos el producto y se haga una limpieza total", explicó Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Una fuga de diésel en una gasolinera obligó a suspender actividades en el @INEMexico y la ESCA Tepepan, al sur de la #CDMX Autoridades de la @SGIRPC_CDMX aseguran que no hay riesgo para la población y que este miércoles todo volverá a la normalidad. https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/6Ocw8pn9IQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

El INE se va a 'home office' tras el desalojo de más de 800 trabajadores en Periférico Sur

El Instituto Nacional Electoral (INE) que el personal, por órdenes de Protección Civil, fueron enviados a realizar trabajos a distancia debido a la fuga de combustible en gasolinera de Periférico Sur.

Como medida preventiva se desalojaron alrededor de 866 trabajadores de esta institución.

"En tanto la contingencia continúe, las actividades del INE se mantendrá en la modalidad home office", explicó el INE a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Sin personas afectadas: El INE descarta lesionados y se coordina con Protección Civil

A través de redes sociales el INE confirmó que no hubo personas afectadas por este incidente en la gasolinera.

"El instituto colabora de manera coordinada con las autoridades de Protección Civil para atender el incidente y salvaguardar la integridad del personal y de las instalaciones", explicaron en el comunicado.

#BoletínINE 📄 | Evacuan sede central del INE por fuga de combustible. Los detalles de la información en el enlace. 👇 🔗 https://t.co/dBI5xn0Vpl https://t.co/2Ys4pCqeXk — @INEMexico (@INEMexico) October 13, 2026

¿Qué hacer en caso de una fuga de combustible en CDMX?