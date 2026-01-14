Explosión de pipa de gas en la México-Querétaro: ¿Sigue el cierre en la autopista tras emergencia?

La explosión de una pipa de gas provocó una movilización de emergencia de última hora la noche del martes en la autopista México–Querétaro , donde el estallido generó alerta, caos vial y el cierre total de la circulación. El incidente activó a cuerpos de auxilio, bomberos y a la Guardia Nacional Carreteras, luego de que las llamas alcanzaran gran intensidad y fueran visibles a varios kilómetros, obligando a detener por completo el tránsito en uno de los corredores más importantes del país.

Cronología de la explosión de la pipa de gas en la autopista México–Querétaro

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió en el kilómetro 80 de la autopista México–Querétaro , con dirección a la Ciudad de México. La pipa de gas se incendió tras el estallido, lo que llevó a policías municipales de Tepeji del Río a acordonar la zona y solicitar apoyo inmediato.

Minutos después, bomberos de al menos tres municipios arribaron al sitio para combatir el fuego, mientras que personal de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales se sumó a las labores de control y seguridad. Aunque la pipa de gas se encontraba fuera del arroyo vehicular, la magnitud de la explosión obligó a cerrar ambos sentidos de la autopista México–Querétaro como medida preventiva.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre total de circulación por #AccidenteVial #VehiculoIncendiado cerca del km 80+000 de la autopista México-Querétaro. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1gZkJYk2KS — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 14, 2026

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran las columnas de fuego, el caos vial y la fila de vehículos detenidos durante varias horas. Autoridades confirmaron que no se reportaron víctimas, aunque personal médico permaneció en alerta ante cualquier eventualidad derivada de la emergencia.

La explosión de la pipa de gas mantuvo bloqueada la autopista México–Querétaro mientras continuaban las maniobras para sofocar el incendio y eliminar riesgos.

⚠️ Estalla pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro



Está a la altura del kilómetro 80 perteneciente a Tepeji del Río, dirección CDMX pic.twitter.com/7DWB5dasun — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 14, 2026

Reabren la autopista México–Querétaro tras explosión de pipa de gas y retiro de la emergencia

La circulación en la autopista México–Querétaro fue restablecida tras la explosión de una pipa de gas registrada la noche del martes a la altura del kilómetro 80, en dirección a la Ciudad de México. La Guardia Nacional Carreteras confirmó que el incidente fue totalmente atendido y que el tramo ya opera de manera normal, luego de varias horas de cierre por la emergencia.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) también informó que, tras concluir las labores de atención, enfriamiento y retiro del vehículo incendiado, la vialidad fue reabierta sin reportes de personas lesionadas.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales, ya que se mantiene supervisión preventiva en la zona afectada.