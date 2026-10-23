¿Quieres jubilarte? Así funciona la Modalidad 40, el IMSS y las Afores

La Modalidad 40, las personas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) son conceptos relacionados con la jubilación en México, pero cada uno cumple con una función diferente.

Por ello, antes de iniciar un trámite o realizar pagos para preparar el retiro, es importante conocer qué establece cada esquema, cuáles son sus requisitos y cómo influye el régimen de cotización en la pensión.

Un nuevo acuerdo del IMSS habría cambiado las reglas de la Modalidad 40 limitando las cotizaciones al último salario registrado más una UMA (117.31 pesos) e impidiendo realizar aportaciones voluntarias para elevar el monto de la pensión. Expertos advierten que esta medida, atribuida a la falta de recursos dentro del Seguro Social, debió pasar por una reforma en el Congreso y no mediante un simple acuerdo.

¿Cuáles son los cambios recientes en la Modalidad 40?

Antes, los trabajadores dados de baja podían elegir cotizar con un salario significativamente mayor al último registrado, hasta el tope legal de 25 UMA. Con las nuevas disposiciones, el tope de cotización se limitará estrictamente al último salario reportado ante el patrón más el equivalente a una sola Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La eliminación de pagos retroactivos, es decir, se prohíbe de forma explícita realizar aportaciones hacia atrás. La incorporación comenzará a surtir efecto únicamente a partir de la fecha exacta en que se presente la solicitud digital.

Mientras que la revisión en 6 meses es el acuerdo que ordena llevar a cabo un análisis sobre el impacto financiero de la Modalidad 40 en un plazo de medio año, con el objetivo de presentar reformas normativas aún más drásticas.

¡Luz roja para las #pensiones de miles de trabajadores! Un nuevo acuerdo del @Tu_IMSS habría cambiado las reglas de la #Modalidad40, limitando las cotizaciones al último salario registrado más una UMA (117.31 pesos) e impidiendo realizar aportaciones voluntarias para elevar el monto de la pensión. Expertos advierten que esta medida, atribuida a la falta de recursos dentro del Seguro Social, debió pasar por una reforma en el Congreso y no mediante un simple acuerdo Los detalles con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H en #HechosMeridiano. https://t.co/P3VlkXOkqX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

¿Qué es una pensión del IMSS?

La pensión es una prestación económica que una persona puede recibir cuando cumple los requisitos legales correspondientes. Para el retiro por edad, el IMSS contempla las pensiones por cesantía de edad avanzada y por vejez. El régimen pensionario determina cómo se calcula la prestación y qué requisitos deben cumplirse.

¿Qué es un Afore?

Una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) es una institución financiera que administra la cuenta individual de ahorro para el retiro de una persona trabajadora.

En esta cuenta se acumulan las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, así como los rendimientos generados por las inversiones, de acuerdo con las reglas aplicables.

