Funcionarios de Morena operan como informantes de la DEA tras acusaciones por narcotráfico

En las últimas semanas, 10 miembros de Morena iniciaron negociaciones confidenciales con las autoridades de Estados Unidos (EU) para operar como "informantes", esto tras ser contactados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), con el fin del ofrecer testimonios sobre otros miembros de su partido con nexos con el narcotráfico, informó este sábado, 27 de junio del 2026, el The New York Times.

En exclusiva, @nytimes revela hoy que más de 10 funcionarios del gobierno son testigos colaboradores de la DEA. Los narcopolíticos de MORENA, como habíamos advertido, empezaron a saltar como ratas 🐀 del barco.



El narcogobierno de MORENA en México 🇲🇽 mira para otro lado, y no… pic.twitter.com/nSse0rwPbm — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 27, 2026

De acuerdo con la investigación de los reporteros Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos 8 fuentes anónimas —que incluye a legisladores y gobernadores— colaboran activamente con las autoridades de EU para salvarse a sí mismos y adelantarse a las posibles órdenes de aprehensión en su contra, esto luego de que el el Departamento de Justicia estadounidense acusara formalmente a otra decena de exfuncionarios y funcionarios por sus posibles nexos con el crimen organizado.

Según el diario, entre los objetivos de las investigaciones de EU se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo y de Tamaulipas, Américo Villareal, quienes rechazaron tajantemente las acusaciones. Asimismo, destaca el caso de Marina del Pilar Ávila, dirigente de Baja California, vinculada a un audio filtrado donde gestiona una reunión con autoridades de EU a través de su abogado.

¿Qué es lo que busca la DEA con los funcionarios de Morena?

La estrategia de la DEA aprovecha el "efecto dominó judicial", que actualmente tiene a 92 miembros de cárteles mexicanos extraditados —hecho en los últimos 18 meses—, que, junto a exlíderes como los hijos de "El Chapo" Guzmán, están aportando información clave sobre cómo se corrompió a la clase política mexicana.

¿Quiénes son los funcionarios cooperando con la DEA actualmente?

Según el escrito, son 4 los funcionarios que forman parte de las investigaciones de EU o que han mantenido contacto con sus autoridades, los reporteros señalaron a:



Rubén Rocha Moya: acusado por fiscales de EU de proteger al cártel de su estado a cambio de apoyo electoral

acusado por fiscales de EU de proteger al cártel de su estado a cambio de apoyo electoral Alfonso Durazo: señalado como uno de los objetivos de las investigaciones de EU, aunque rechazó las acusaciones

señalado como uno de los objetivos de las investigaciones de EU, aunque rechazó las acusaciones Américo Villareal Anaya: mismo caso que el gobernador de Sonora

mismo caso que el gobernador de Sonora Marina del Pilar Ávila: mencionada tras la filtración de audio donde programaba una reunión con autoridades de EU, aclarando que era por un asunto relacionado con su visa

Cabe destacar que, el resto de los nombres aún permanece bajo reserva, aunque son al menos una docena de funcionarios los que han buscado dicho acercamiento con la DEA, sin embargo pidieron su anonimato con tal de confirmarle al diario que sí forma parte de las investigaciones secretas.