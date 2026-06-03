Estados Unidos amaga con nuevos aranceles a México por trabajo forzoso

México podría enfrentar nuevos aranceles por parte de Estados Unidos como parte de una amplia revisión comercial impulsada por Washington contra 60 economías que, según las autoridades estadounidenses, no aplican de manera efectiva medidas para impedir la entrada de productos elaborados con trabajo forzoso.

La propuesta fue presentada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y abre una nueva etapa de consultas que podría tener repercusiones para el comercio internacional.

La medida coloca a México dentro de un grupo reducido de países señalados por presuntas deficiencias en la aplicación de mecanismos para frenar la importación de mercancías vinculadas con prácticas laborales forzadas.

Aunque la propuesta todavía no entra en vigor, el anuncio ya generó atención debido a la importancia de la relación económica entre ambas naciones y al peso que tiene el mercado estadounidense para las exportaciones mexicanas.

¿Por qué Estados Unidos propone nuevos aranceles?

La decisión surge de una investigación iniciada meses atrás bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Washington para responder a prácticas que considera injustas o perjudiciales para el comercio estadounidense.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, algunos socios comerciales no han implementado o aplicado con suficiente eficacia mecanismos para impedir que bienes elaborados mediante trabajo forzoso ingresen a las cadenas internacionales de suministro.

Según la evaluación realizada por las autoridades comerciales, esta situación genera condiciones de competencia que consideran desiguales para productores y trabajadores estadounidenses.

Como resultado, la USTR propuso imponer aranceles adicionales a los productos provenientes de las economías investigadas; para algunos países, entre ellos México, la propuesta contempla un gravamen adicional de 10 por ciento mientras continúan las revisiones y consultas públicas.

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¿Qué sigue para México y los países señalados?

Por ahora, la medida se encuentra en fase de consulta. El gobierno estadounidense abrió un periodo para recibir comentarios escritos y escuchar argumentos de empresas, especialistas y gobiernos interesados antes de tomar una decisión definitiva.

Las audiencias públicas están programadas para julio y podrían convertirse en un espacio clave para que los países involucrados expongan sus posturas; mientras tanto, el tema ya se perfila como un nuevo frente dentro de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

Aunque todavía no existe una resolución final, el anuncio deja claro que Washington busca endurecer la vigilancia sobre las cadenas de suministro internacionales y utilizar herramientas comerciales para presionar cambios en materia laboral.