Congresista Carlos Giménez acusa a cárteles mexicanos por fentanilo en EU

Ya es de dominio público que Estados Unidos atraviesa por una severa epidemia de sobredosis por fentanilo que se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad nacional para Washington. En una conversación exclusiva con Azteca Noticias, el congresista estadounidense Carlos Giménez señaló que el tráfico de drogas es el reto más urgente que enfrenta su nación.

Cárteles mexicanos y la crisis del fentanilo: La dura postura del Congreso de EU

El legislador por Florida vinculó directamente a los cárteles mexicanos con la producción y distribución de esta sustancia sintética. Giménez afirmó que casi la totalidad del fentanilo que ingresa a territorio estadounidense proviene de México, acusando al crimen organizado de generar deliberadamente esta crisis de salud pública que golpea de manera histórica a las familias de su país.

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En entrevista exclusiva para #AztecaNoticias, el congresista Carlos Giménez acusó a los cárteles mexicanos de producir casi todo el fentanilo que entra a su país, provocando una epidemia de sobredosis que ya ha cobrado más de medio millón de… pic.twitter.com/rt3d6xhBCw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

El congresista subió el tono de la discusión al revelar que Estados Unidos ha perdido cerca de medio millón de ciudadanos debido a sobredosis de fentanilo, una cifra que equiparó con las bajas totales sufridas por la Unión Americana en todas las guerras de su historia.

Tras advertir que estas muertes masivas no ocurren por accidente, Giménez expresó su firme expectativa de que el gobierno mexicano tome conciencia de la gravedad de la situación y refuerce de manera contundente sus acciones para combatir los grupos delictivos en su propio territorio.

Más muertes que en las guerras: Carlos Giménez

De cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el congresista Carlos Giménez puso en duda la solidez de la actual relación bilateral entre ambos países. El legislador calificó las decisiones de política exterior de nuestro país como contradictorias y advirtió que la postura ideológica del gobierno mexicano ha generado un ambiente de profunda tensión política que no pasará desapercibido en las mesas de negociación comercial.

Giménez cuestionó de manera abierta la postura democrática de México, señalando la incongruencia de mantener lazos de apoyo con dictaduras establecidas en el hemisferio.

El representante republicano enfatizó que, si bien existe una profunda interdependencia económica donde ambas naciones necesitan mutuamente del intercambio comercial para generar empleos, para mantener una relación de socios primero se debe actuar bajo los principios de una verdadera amistad internacional.

La tensión diplomática y el futuro del T-MEC

El congresista dirigió sus críticas hacia la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, asegurando que diversas decisiones de su gobierno actúan más por la necesidad del mercado estadounidense que por un compromiso real con los objetivos compartidos de la región.

Ante este panorama de desconfianza mutua, Giménez lanzó una clara advertencia de que la alineación política y el comportamiento del gobierno mexicano estarán bajo un estricto escrutinio durante el proceso de revisión del acuerdo comercial.

