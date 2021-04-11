Funeral del Príncipe Felipe será el 17 de abril

El Palacio de Bunckingham informó que el funeral del Príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la Reina Isabel II, se llevará a cabo el próximo sábado 17 de abril.

La ceremonia se llevará a cabo a las 14:00 horas, tiempo local, en la Capilla de San Jorge, adyacente al Castillo de Windsor, de acuerdo con un comunicado oficial, además de que será transmitida a través de televisión e internet.

Un vocero de Downing Street, residencia oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, informó que el mandatario no asistirá a la ceremonia, pues por las medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 señalan que sólo pueden asistir 30 personas a funerales, por lo que sólo asistirán los familiares del Duque de Edimburgo.

Fuentes de la casa real confirmaron la asistencia del Príncipe Harry, quien desde hace un año se separó oficialmente de las actividades de la familia real para residir en Los Ángeles, California. Su esposa, Meghan Markle, no asistirá, pues está embarazada.

La ceremonia de despedida a Felipe de Edimburgo será diferente a lo que plantean los protocolos reales, pues no habrá velatorio ni tampoco una procesión pública. Aunque estas medidas en parte se deben a la pandemia, también tienen que ver con la voluntad del esposo de Isabel II.

Los homenajes en honor de Felipe de Edimburgo comenzaron desde este sábado, cuando desde el mediodía y hasta 41 minutos después sonaron cañones en bases militares de Londres, Edimburgo, Cardiff, Belfast y Gibraltar, además de que también participaron los buques destructores HMS Diamond y HMS Montrose.

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REINO UNIDO TENDRÁ PERIODO DE LUTO

Al día siguiente de que sean sepultados los restos del Príncipe Felipe, el domingo 18, desde las 7:00 horas, iniciará el periodo de luto oficial en el que las banderas ondearán a media hasta. El parlamento no podrá aprobar leyes y los presentadores de las principales cadenas televisivas del Reino Unido deberán vestir completamente de negro.

Recientemente, la Casa Real difundió un video de un discurso que la Reina Isabel II dio en 1997 con motivo de las bodas de oro de la pareja real, en el que resaltó la importancia de su esposo.

"Él ha sido, simplemente, mi fuerza y mi apoyo todos estos años y yo, y toda su familia y este y muchos otros países, le debemos más de lo que él nunca reconocería o de lo que vayamos a saber", dijo la monarca.

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