Futbolistas promueven adopción de perros en Rumania

La Federación de Futbol de Rumania puso en marcha una noble iniciativa llamada “Llena el vacío de tu vida”, con la que busca promover la adopción de perros. Y esta semana, los futbolistas del Dínamo Bucarest salieron a la cancha cargando varios canes rescatados de la calle.

Lo perros que salieron a la cancha con los futbolistas portaban un pañuelo en el cuello donde aparecían algunos datos, para que los aficionados se interesaran en ellos y pudieran preguntar directamente en la perrera en la que residen.

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Posteriormente, la Federación Rumana de Futbol informó al público que todos los perros que se encuentran en adopción están desparasitados, vacunados y esterilizados, es decir, listos para ser llevados a un hogar.

La Federación también agregó que cada semana los peludos que se presenten en los partidos de futbol pertenecerán a distintas perreras de Rumania para promover la adopción entre los ciudadanos del país europeo.

El proyecto fue promovido por un acuerdo entre la liga profesional de futbol de Rumania y el condado de Ilfov, para disminuir la cantidad de perros que son abandonados. Y en cada encuentro los futbolistas saltarán a la cancha con un perro rescatado de la calle.

Jugadores del Dinamo Bucarest han llevado perritos a su juego para ayudarles a buscar un hogar 😍🐶❤ pic.twitter.com/OEwkpWOCaw — Premier Nation (@PremierNation1) September 16, 2021

La iniciativa fue aplaudida por diversas organizaciones de rescate de animales, por su interés en promover la adopción de canes que no tienen un hogar. Incluso, Save The Dogs elogió el proyecto del futbol rumano y señaló que se trata de una “fantástica iniciativa” que representa “un cambio de rumbo para dar una vida digna a quienes lo merecen”.

La triste situación de los perros en adopción de Rumania

El país europeo tiene una gran cantidad de perros callejeros, y es tal el problema, que en 2001 se aprobó la aplicación de un “código de eliminación” que permitía sacrificar a aquellos animales que pasaran más de dos semanas en una perrera pública sin ser reclamados.

Para terminar con este código, surgió la asociación Save the Dogs, que opera desde 2002 en la región de Cernavoda promoviendo la adopción de los perros y poco a poco la asociación ha ido creciendo en el país, con el fin de salvar a más "lomitos".

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