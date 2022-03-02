Futbolistas brasileños huyen de la crisis en Ucrania

Los futbolistas brasileños de la Premier League ucraniana fueron repatriados a casa el martes 1 de marzo después de abandonar Ucrania luego de la invasión de Rusia.

Arribaron a los dos aeropuertos principales de Brasil a pesar de que varios aún cuentan con contratos vigentes y que caducan hasta 2024.

Mientras se reunía con amigos y familiares en el aeropuerto de Sao Paulo, el delantero central del Shakhtar Donetsk, Maykon de Andrade Barberan, dijo que su mayor temor era tener que caminar kilómetros con mujeres, niños y ancianos que también huían de Ucrania.

Nuestro mayor temor era tomar un tren o entrar a una estación y no tener bus o algo así y tener que caminar 70 o 100 kilómetros con mujeres, niños y ancianos que estaban allí. Ese era nuestro mayor miedo. No necesitábamos nada lujoso, no necesitábamos nada excepto un pasaje seguro para salir de allí. Maykon, futbolista del Shakhtar Donetsk

Shakhtar, que tiene su base en el este de Ucrania y tiene más de una docena de brasileños en su equipo, dijo que los jugadores y sus familias llegaron primero a Rumania.

Shakhtar agregó que los futbolistas extranjeros del club Dynamo Kyiv también se habían ido del país.

"Hay mucha gente muriendo inocente que nada tiene que ver con decisiones políticas de personas que solo miran por sus intereses", aseguró Carlos de Pena, futbolista del Dynamo de Kiev.

La emoción de Dodo, jugador del Shakhtar Donetsk, al reencontrarse con su familia en Brasil después de huir de Ucrania. 🙏 pic.twitter.com/asg28pWerK — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) March 1, 2022

Futbol en tiempos de guerra

Gustavo, futbolista del equipo sub-19 del Shakthar Donetsk sostuvo que no quiere volver, al recordar una niña de cinco años que vio en el tren pues estaba contenta pues no tenia idea de lo que estaba pasando.

El mediocampista del equipo principal del Shakthar, Pedrinho nunca se olvidará de las imágenes de destrucción que observó un día que fue despertado por ruidos de bombas y tanques de batalla.

Algunos futbolistas, como el zaguero Marlon, dijo que incluso complar artículos de primera necesidad, como pañales, era muy arriesgado.

"Estoy muy aliviado de estar aquí, agradecido con Dios porque estamos aquí vivos después de pasar por tanto. Ahora tenemos que orar por los demás que lamentablemente todavía están allá (Ucrania). Gracias a la UEFA (autoridad europea del fútbol) y a la federación ucraniana por sacarlos de allí sanos y salvos", mencionó la esposa del futbolista Fernando Santos, Tamirés.

¡TRISTE NOTICIA!😥🏟️



La prensa en Ucrania ha confirmado que el Donbass Arena casa del Shakhtar Donetsk ha sido bombardeado en los ataques aéreos rusos hacia esta ciudad ucraniana fue de los primeros puntos a bombardear el estadio pic.twitter.com/a3xfniNPQl — Victoriosos (@victoriososomos) February 24, 2022

Sanciones deportivas

Debido a la crisis en Ucrania, los órganos rectores del fútbol, la FIFA y la UEFA, suspendieron el lunes 28 de febrero a las selecciones nacionales y de clubes de Rusia de todas las competiciones hasta nuevo aviso.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) también se unió a las sanciones y suspendió a las federaciones de tenis de Rusia y Bielorrusia

Los feroces combates y los bombardeos rusos en Ucrania han matado a decenas de personas y provocado una crisis de refugiados.