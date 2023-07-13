Gabriel Quadri se baja de contienda del Frente Amplio por México

Gabriel Quadri de la Torre, quien era aspirante para el Frente Amplio por México, se retiró de la contienda después de ser seleccionado como uno de los 13 candidatos para ocupar el cargo de Responsable de la Construcción. Esta hubiera sido la segunda ocasión en la que buscaría la silla presidencial.

A través de sus redes sociales compartió un comunicado donde dejó en claro la razón de su baja en el proceso interno de Va por México: "He decidido sumar mis esfuerzos, declinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio", menciona.

Posteriormente, compartió un video y destacó que el Frente Amplio por México requiere un liderazgo sólido y explicó que, por invitación del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) se sumará al equipo de especialistas en materia de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático.

El diputado @g_quadri decidió salirse del proceso del bloque opositor para las #Elecciones2024.



Formará parte del Comité del #FrenteAmplio por México.https://t.co/vnMTetYwT8 pic.twitter.com/t9r1BKr0bk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 13, 2023

¿Quiénes son los aspirantes a candidato presidencial de Va por México?

Tras la salida de Quadri, quedan solo 12 nombres en la lista para poder llegar a ser el candidato presidencial de la oposición rumbo a las elecciones 2024:

1. Silvano Aureoles

2. Santiago Creel

3. Enrique de la Madrid

4. José Jaime Enrique Félix

5. Xóchitl Gálvez Ruiz

6. Francisco Javier García Cabeza de Vaca

7. Ignacio Loyola Vera

8. Miguel Ángel Mancera

9. Beatriz Paredes Rangel

10. Jorge Luis Preciado Rodríguez

11. Israel Rivas

12. Sergio Iván Torres Bravo

Comunicado de Gabriel Quadri al Frente Amplio por México... pic.twitter.com/BUt1jAFRcY — Gabriel Quadri (@g_quadri) July 13, 2023

Plataforma de recolección de firmas de Va por México presenta fallas

La página oficial para recopilar las firmas de los candidatos de Va por México fue lanzada desde la madrugada del pasado miércoles 12 de julio; sin embargo, para sorpresa de muchos esta comenzó a tener fallas en el servidor.

El Comité Organizador del proceso informó que se trataba de problemas técnicos de arranque. Horas más tarde apareció un letrero con la leyenda: “La plataforma estará habilitada a las 12:00 am”, pero pocas horas después cambió a "La plataforma estará habilitada en las próximas horas".

Tras el retraso, se determinó ampliar el proceso de recolección de firmas tres días más, por lo que este terminaría el próximo 8 de agosto.