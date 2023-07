La historia de Xóchitl Gálvez, la mujer que busca la presidencia en 2024

La senadora con licencia Xóchitl Gálvez se registró para el proceso del bloque opositor, Va por México, pues buscará ser la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD para las elecciones 2024. Ante esto, es importante conocer parte de su historia, como dónde nació y cómo inició en la política.

Xóchitl Gálvez buscará ser la representante de Frente Amplio por México para llegar a ser la candidata presidencial rumbo a los próximos comicios; esta sería la primera vez que contenderá para el máximo cargo.

Con el único deseo de que tengamos más y mejor información de quienes se registraron para liderar los esfuerzos del #FrenteAmplioPorMéxico, les compartimos una entrevista realizada a @XochitlGalvez en 1998 por Eugenia Perez Olmos.



¿Se habría imaginado la Ing. Gálvez donde ella…

¿Qué profesión tiene Xochitl Gálvez y dónde nació?

Xóchitl Gálvez tiene una licenciatura en ingeniería en Computación la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es de ascendencia otomí y nació el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, Hidalgo, localizado en el Valle del Mezquital, donde cursó sus primeros estudios y posteriormente fue a la preparatoria en Mixquiahuala.

¿Cómo entró Xóchitl Gálvez a la política?

La panista entró a la política hace 23 años por invitación de Vicente Fox tras destacar en las listas realizadas por los “cazadores de talento” del guanajuatense al ser nombrada como una de las mejores 100 líderes globales del futuro del mundo.

En el 2000, fue designada por el entonces presidente Vicente Fox como la titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Permaneció en ese puesto durante los seis años del gobierno y renunció a dicho cargo el 6 de diciembre de 2006 debido a un desacuerdo con la nueva administración de Felipe Calderón Hinojosa por la reducción del presupuesto, según sus palabras.

En el Comité Ejecutivo Nacional recibimos a @XochitlGalvez, quien se registró como aspirante a ser Responsable para la Construcción del #FrenteAmplioPorMéxico.



La decisión de quien corregirá el rumbo del país será de la ciudadanía.

“Fox me echó el ojo. Yo tenía una empresa que hacía mucho trabajo en comunidades indígenas y él pensó que esa trayectoria era interesante para su gabinete. Me buscó hasta que me convenció, yo nunca estuve detrás de un político”, relató entonces la hidalguense.

Se retiró de la vida pública durante un año hasta su regreso en 2007 para contender por la gubernatura de Hidalgo; sin embargo, perdió. En 2015, participó en los comicios de la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo por el PAN y ganó los comicios.

Desde 2018 ocupa un escaño en el Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN).