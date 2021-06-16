Bombero apaga incendio en Gales y descubre que su hija era la víctima

Un bombero de Gales, en Reino Unido, se llevó una fatal sorpresa en un día de trabajo, luego de que encontró el cuerpo de su hija al interior de un vehículo accidentado, mismo que provocó un incendio.

De acuerdo con medios de Gales, los hechos ocurrieron el pasado domingo 13 de junio cuando el bombero acudió a un llamado de emergencia en Pembrokeshire por un accidente automovilístico.

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El bombero, identificado como Adrian Smith de 47 años, llegó al lugar donde ocurrió el siniestro en Gales, donde tres vehículos habían chocado y se habían incendiado en la carretera B4341 entre Haverfordwest y Broadhaven.

La hija del bombero, Ella Smith, una joven de 21 años, regresaba de la playa junto con su novio, de 22 años, cuando el vehículo en el que viajaban se volcó en una curva y chocó contra otros dos autos que transitaban por esa área de Gales, provocando un incendio.

Bombero encuentra el cuerpo de su hija en accidente

El bombero, quien se encontraba en turno, arribó al lugar y encontró a su hija, quien murió debido al accidente, mientras que su novio y al menos otras tres personas resultaron con lesiones graves por el choque ocurrido en Gales.

La policía de Gales investiga los motivos por los que ocurrió el accidente vehicular en el que murió la hija del bombero y pidieron la colaboración de la población en caso de tener información o grabaciones del momento del accidente que pudiera ayudar a las indagatorias.

La familia del bombero externó a través de sus redes sociales su consternación por la pérdida de su hija, quien era estudiante de enfermería en Gales.

“Estamos absolutamente devastados al escuchar la triste noticia. Era una chica joven, amable, cariñosa y brillante. Todos te echarán de menos. Nuestros pensamientos también están con los otros lesionados y les deseamos pronta recuperación”, escribieron amigos de la hija del bombero.

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