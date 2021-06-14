VIDEO: Explota una planta química en Illinois

En la zona industrial de Chemtool, condado de Rockton, Illinois, se reportó una explosión en una planta química, lo que derivó en un incendio y al desalojo de trabajadores y pobladores, sin que hasta el momento se reporten muertos o heridos.

Todo comenzó cuando servicios de emergencia estadounidenses atendieron un llamado en Prairie Hill Road luego de recibir informes sobre grandes columnas de humo en la zona y que eran perceptibles a kilómetros de distancia, durante la mañana de este lunes.

De acuerdo con medios locales, decenas de equipos de bomberos y cuadrillas de emergencia se encuentran en la planta química del accidente tratando de sofocar el incendio, mientras se evacuó a trabajadores y residentes de zonas residenciales aledañas.

#ÚLTIMAHORA ⏱| Se produce una fuerte explosión en una planta de químicos en #Rockton, #Illinois, en Estados Unidos⬇️ pic.twitter.com/NFLEcdney9 — Síntesis Puebla (@sintesisweb) June 14, 2021

Los hechos ocurrieron en la planta química de Lubrizol Corporation, empresa que dio a conocer que por la seguridad de empleados y vecinos, todos fueron evacuados en un radio de milla del sitio de la explosión.

Se estima que al menos mil personas se vieron afectadas por esta evacuación. En la actualización más reciente, se informó que aún se desconoce la hora en la que los residentes podrán volver a sus casas, mientras que se prevé que la planta química sea consumida en su totalidad en las próximas horas.

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Se desconocen las causas de la explosión en la planta química

Hasta el momento, autoridades y la propia empresa implicada en este accidente señalaron que las causas de la explosión son aún desconocidas y no se han reportado personas heridas o lesionadas. En videos, se observa el momento en el que se consuma la explosión y cómo la onda expansiva consume parte de la fábrica.

"Sin embargo, trabajaremos con las autoridades locales y con nuestro propio equipo de gestión de riesgos para determinar qué sucedió e identificar las acciones correctivas. Compartiremos más detalles a medida que se conozcan", dijo la empresa en un comunicado.

La planta química Chemtool Incoporated, de Lubrizol Corporation se caracteriza por la fabricación de una gran variedad de grasas lubricantes y otros productos derivados de productos químicos.

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