Cobran leche a nombre de muertos para financiar espectaculares en Chihuahua: La red de “ganaderos zombie” en Liconsa

Una trama de corrupción y desvío de recursos públicos quedó al descubierto dentro de Liconsa en Chihuahua, donde operaba una red de “ganaderos zombie”. Durante 2023, la dependencia continuó pagando sumas millonarias por concepto de compra de leche a nombre de productores que habían fallecido desde febrero y marzo de ese mismo año.

Al frente de esta operación en la entidad figura Gregorio Chávez Treviño, hermano de la senadora Andrea Chávez. El dinero de los contribuyentes, extraído a través de estos cobros irregulares a fallecidos, terminó financiando la colocación masiva de espectaculares en todo el territorio chihuahuense para promocionar la campaña electoral de la legisladora.

El caso destapa no solo el nepotismo en la administración de los programas de abasto social, sino una red sistemática de ordeña de presupuestos públicos que abre la incertidumbre sobre cuántos padrones de apoyos federales y listas electorales continúan inflados con nombres de personas fallecidas.

Con información de Luis Arturo Herrera

