VIDEO: Gatita de la calle lleva a sus gatitos enfermos a clínica

Las historias de animales que sufren tragedias suelen estar a la orden del día, ante la existencia de tantos peluditos que viven en las calles, como el caso de una gatita que causó la sorpresa de una clínica, ya que llegó al lugar para llevar a sus gatitos enfermos y pedir ayuda.

Este instante sucedió en Turquía, exactamente en la región de Izmir, donde esta gatita de la calle llevó al hospital a sus tres crías, las cuales estaban enfermas, un momento que quedó grabado en video.

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Todo empezó hace unos días, cuando la gata mamá llevó a uno de sus gatitos con problemas de infección en los ojos, imagen que resultó inesperada para las personas que atendían la clínica para humanos, pero que no por ello dejaron de atender a ambos felinos.

"Les dimos algunas medicinas y empezaron a abrir los ojos... Era la primera vez que un animal entraba a nuestra clínica y fue un momento muy emotivo para nosotros", declaró uno de los médicos a medios turcos.

Gatita llevó a sus gatitos enfermos a clínica

Sin embargo, la historia de esta gatita no acabó ahí. Al siguiente día, la mamá se presentó con otra de sus crías, la cual también tenía el mismo problema en sus ojos, por lo que fue atendido.

Pero luego de esta segunda visita, el personal de la clínica decidió entregar a la gatita y sus crías a la Municipalidad de Izmir, con el objetivo de que los mininos recibieran un tratamiento más especializado, para después ser puestos en adopción.

"Estábamos familiarizados con esta gata. Rondaba los alrededores y nosotros le dábamos comida y agua. No sabíamos que había dado a luz gatitos", agregaron los trabajadores del hospital.

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Esta anécdota acontecida en Turquía una vez más dejó de manifiesto que los gatos, al igual que tantos otros animales y que los humanos, hacen todo por sus hijos, además de que perciben situaciones a las que pueden recurrir para pedir ayuda.