Encuentran a un gato que desapareció el día del derrumbe de Miami

Una de las familias afectadas por el derrumbe del edificio en Miami recibió un poco de esperanza, ya que Binx, un gato negro que es su mascota, apareció luego de 15 días.

El gato Binx vivía junto con su familia en el apartamento 904 del Champlain Tower South, en Miami, y desapareció la noche del derrumbe del pasado 24 de junio.

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Autoridades de Miami explicaron que una persona encontró al gato mientras deambulaba en el lugar del derrumbe, por lo que lo llevó al centro de rescate en Miami Beach.

Alcaldesa de Miami informa sobre localización del gato

El hallazgo del gato Binx lo dio a conocer la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien agradeció al equipo que ayudó a que la mascota se reuniera con su familia.

Después de 16 largos y difíciles días, puedo compartir una pequeña noticia: encontramos a Binx de Champlain Towers South. Gracias desde el fondo de mi corazón y en nombre de nuestra comunidad al equipo que jugó un papel en reunirlo con su familia.

After 16 long and incredibly difficult days, I’m able to share a small piece of good news — Binx from Champlain Towers South has been found.



Thank you from the bottom of my heart and on behalf of our community to the team who played a role in reuniting him with his family. pic.twitter.com/yzDxW6plHG — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) July 10, 2021

Maria Gaspari, una amiga de la familia del gato Binx, dijo que la aparición de la mascota es una buena noticia para todos los afectados por el derrumbe de Miami, ya que les regresa esperanza.

En medio de la tristeza, esperábamos buenas noticias para los sobrevivientes o para cualquier mascota. Esto es un milagro.

Víctimas de derrumbe en Miami sube a 79

Este viernes, se rescataron 15 cuerpos más entre los escombros del edificio residencial. En tanto, autoridades de Miami-Dade actualizaron a 61 la cifra de las personas que aún se encuentran desaparecidas.

Agregaron que el número de víctimas identificadas subió a 53, con 51 familias que perdieron a algún ser querido.

La alcaldesa de Miami indicó que seguían verificando reportes de familiares y amigos de posibles víctimas, además, aseguró que continúan revisando la información del servicio de correos, de oficinas emisoras de licencias de conducir y registros del edificio para determinar quiénes estaban en el bloque del edificio en el derrumbe.

De acuerdo con los últimos reportes, entre las víctimas se encuentran cuatro personas de origen argentino, cuatro paraguayos, dos uruguayas y un venezolano.

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