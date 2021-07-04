“Reviven” a gato que había sido asfixiado por una enorme pitón

Un gato de cuatro años de vida fue "revivido" por un grupo de trabajadores que presenciaron cómo fue asfixiado por una serpiente pitón de tres metros de largo.

De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron en Tailandia, en la provincia de Samut Prakan, en donde vecinos escucharon los maullidos desesperados del minino llamado Porsche, quien luchaba contra la enorme serpiente para salvar su vida.

Un trabajador que estaba cerca escuchó los maullidos del gato negro y se percató de la aterradora escena, por lo que pidió apoyo a sus compañeros y así poder ayudar al felino.

Los hombres notaron que el gato estaba siendo enrollado por la serpiente, a punto de ser devorado por la pitón, por lo que utilizaron un palo para tratar de defender a la mascota. Tras algunos golpes, la serpiente soltó al michi, pero ya estaba inmóvil y aparentemente sin vida.

Mientras uno de los trabajadores ahuyentaba a la pitón, otro se llevó al gato a un lugar seguro donde empezó a practicarle maniobras de reanimación, presionando su pecho para que volviera a respirar. En cuestión de segundos, el minino despertó, se quedó quieto por un instante posteriormente salió corriendo hacia una casa cercana.

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Trabajadores cuidan del gato

Luego de que Porsche "resucitara" tras su encuentro con la pitón, los trabajadores lo alcanzaron para llevarlo a su campamento para darle agua y un trozo de pescado fresco, todo con la intención de que superara la traumática experiencia.

Posteriormente, uno de los trabajadores decidió llevar al felino al veterinario para verificar que todo estuviera en orden, y tras una revisión general se confirmó que, a pesar del gran susto, Porsche está en perfectas condiciones.

Ahora el gato es cuidado y protegido por los trabajadores del campamento, quienes ahora refuerzan su lucha para mantener lo más lejos que puedan a las serpientes y evitar así otro susto como el que se llevó el minino.

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