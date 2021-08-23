Sacrifican más de 150 gatos en Taiwán por el “bienestar general”

Autoridades de Taiwán sacrificaron a 154 gatos de raza porque entraron de forma ilegal al país a través de un barco, acción que generó diversas críticas por parte de los defensores de los animales.

El sacrificio de los gatos ocurrió el Día Internacional de los Animales sin Hogar, que se celebra el 17 de agosto, y los defensores calificaron esta medida del gobierno de Taiwán como irónica por el sacrificio de los gatos.

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De acuerdo con medios locales, los 154 gatos estaban en un barco pesquero, que se interceptó el jueves pasado a más de nueve millas náuticas de Tainan, ciudad del sur del país, cuando intentaban ingresar a Taiwán.

Entre las razas de gatos que se sacrificaron se encuentran el Ragdoll, el persa americano de pelo corto, azul ruso y británico de pelo corto, cuyo valor en el mercado es de 357 mil dólares.

Sacrifican a gatos en Taiwán por "bienestar social"

Medios de Taiwán relataron que los gatos venían en 62 jaulas y los guardacostas lograron su decomiso, sin embargo, debido a que ingresaron a través del comercio informal y con origen desconocido se decidió aplicar la eutanasia para evitar la importación de enfermedades infecciosas, como la rabia, además de que podrían introducir nuevas especies que alteren el ecosistema.

La medida del gobierno de Taiwán generó críticas entre los ciudadanos, ya que consideraron que a pesar de desconocer su origen se podrían haber sometido a exámenes y con adopción responsable el sacrificio de los 154 gatos se pudo evitar.

En respuesta, la presidenta de ese país, Tsai Ing-wen, respondió que la eutanasia para los gatos fue por el contrabando ilegal de los animales y pidió comprensión a los ciudadanos que criticaron la medida.

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