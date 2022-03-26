Parlamento de Irak no logra elegir presidente por falta de quórum

Una vez más el parlamento de Irak fracasó en el intento de elegir presidente debido a que un grupo respaldado por Irán boicotearon la sesión como un golpe contra el clérigo Muqtada al-Sadr, quien amenazó con destituirlos de la política.

Se esperaba que el parlamento eligiera como nuevo mandatario iraquí a Rebar Ahmed, el actual ministro del Interior de la región del Kurdistán iraquí.

Sin embargo, en la sesión solo estuvieron presentes 202 de los 329 miembros del parlamento, lo que representa una cantidad menor a los dos tercios del quórum necesarios para elegir a un nuevo presidente.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi . https://t.co/vS5Ur6qbQB pic.twitter.com/sl3vGAavH8 — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 24, 2022

"Es una tormenta en una copa. Hoy es una buena prueba de que el partido que había afirmado que tenía la mayoría no lo logró. Es una mala situación que empeora", dijo Farhad Alaaldin, presidente del Consejo Asesor de Irak , un instituto de investigación de políticas.

El boicot se debió a que una victoria de los aliados de Sadr amenazaría con excluir del poder a los aliados de Teherán por primera vez en años.

¿Cuándo se elegirá nuevo presidente en Irak?

Ante los acontecimientos de este sábado, la ceremonia en el parlamento para elegir presidente se pospuso hasta el próximo miércoles 30 de marzo. Por lo pronto, el actual gobierno interino permanecerá en el poder hasta que se forme uno nuevo.

Por su parte, el clérigo Sadr se comprometió a formar un gobierno que incluiría a los principales aliados iraníes que han dominado el estado durante mucho tiempo, una línea roja para esos partidos y milicias y la primera vez que no tendrían un lugar en el gabinete desde 2003.

Los candidatos presentados para presidente en los meses posteriores a las elecciones han sido vistos por grupos alineados con Irán como de tendencia occidental y una amenaza para sus intereses.

El gobierno de Irak se elige bajo un sistema de poder compartido diseñado para evitar conflictos sectarios, actualemte el presidente de Irak es un kurdo, su primer ministro es chiíta y el presidente del parlamento es sunita.

No obstante, Sadr se comprometió a impulsar lo que él llama un gobierno de "mayoría nacional", un eufemismo para uno que excluye a los grupos pro-iraníes. Esos grupos conservan milicias poderosas y fuertemente armadas y controlan muchas instituciones estatales.