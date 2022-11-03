Gerard Piqué se retira del futbol; el sábado jugará su último partido

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, anunció este jueves que se retirará del futbol y este sábado jugará su último partido con la camiseta del equipo azulgrana en el estadio Camp Nou ante el Almería.

El exesposo de Shakira compartió la noticia con un emotivo video en sus redes sociales donde hizo un recuento de su carrera futbolística, desde que llegó a la Malasia hasta su paso en el Barcelona.

“Ustedes, culers, me lo han dado todo y ahora es el momento de cerrar este círculo”, se escuchó decir a Piqué en el video.

“Siempre he dicho que después del Barca no habría otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, continuó el jugador de 35 años de edad.

En su video de despedida, Piqué miraba los asientos de la directiva del Camp Nou, y dijo "Tarde o temprano, volveré". Cabe recordar que el futbolista anteriormente dijo que le gustaría ser presidente del Barcelona algún día.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Así fue la carrera de Gerard Piqué en el futbol

El futbolista jugó 14 temporadas en el Barcelona, club en el que formó y al que regresó en la temporada 2008-09, luego de jugar cuatro años con el Manchester United.

Gerard Piqué es considerado uno de los mejores centrales de su generación. Durante su carrera de 18 años como futbolista, conquistó 35 trofeos.

También ganó nueve títulos de liga en España e Inglaterra, cuatro trofeos de la Liga de Campeones, además de una Copa del Mundo y una Eurocopa.

Las polémicas de Piqué

El defensa del Barcelona siempre estuvo ligado a la polémica dentro y fuera de la cancha por diversas actitudes. Estas son las más recordadas.

Piqué protagonizó una de las fotos más polémicas en los últimos años. Después de los rumores que aseguraban la llegada de Neymar al PSG, en el 2017, el defensa compartió una publicación con su entonces compañero con el pie de foto: “Se queda”. Sin embargo, el brasileño terminó yendo a Francia.

Oyro más ocurrió cuando su casa productora se encargó de producir el documental de Antoine Griezmann en el que revelaba su decisión de permanecer en el Atlético y no ir por esa temporada al Barcelona

A principios del 2022, Piqué fue señalado por participar en las negociaciones para llevar la Supercopa de España a Arabia. Una serie de audios filtrados, más la investigación del pago, provocaron que el jugador fuera cuestionado por un posible conflicto de interés, pero al final, el zaguero salió bien librado tras una conferencia de prensa.

