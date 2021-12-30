Ghislaine Maxwell es culpable de ayudar a los abusos de Epstein

La socialité británica Ghislaine Maxwell fue declarada culpable por un jurado estadounidense el miércoles 29 de diciembre de ayudar al fallecido financiero Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de adolescentes.

Maxwell fue declarada culpable por cinco de seis cargos.

Maxwell, de 60 años, fue acusado de reclutar y preparar a cuatro adolescentes para Epstein entre 1994 y 2004. Su exnovio, Jeffrey Epstein, se suicidó en 2019 en una celda de Manhattan mientras esperaba el juicio por sus propios cargos de abuso sexual.

Maxwell salió con Epstein durante varios años en la década de 1990, cuando la pareja asistió a fiestas de la alta sociedad y viajaron en lujosos jets privados.

Aún falta conocer la sentencia de Maxwell, quien podría pasar hasta 70 años de prisión por los seis cargos que enfrentó en este juicio. También enfrenta dos cargos por perjurio que se juzgarán por separado.

BOMBA: Acaban de declarar culpable en 5 de los 6 cargos a Ghislaine Maxwell.

En resumen, la culpan por suministrar menores a Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/D3D80DzwZU — Juanito Say (@JuanitoSay) December 29, 2021

Ghislaine Maxwell: juicio de alto perfil

Junto con los juicios del productor de cine Harvey Weinstein y el cantante R. Kelly, el caso de Maxwell se encuentra entre los juicios de más alto perfil que se llevarán a cabo a raíz del movimiento #MeToo, que alentó a las mujeres a hablar sobre el abuso sexual por parte de personas famosas y poderosas.

Durante los alegatos finales del juicio en un tribunal federal de Manhattan, un fiscal dijo que Maxwell era el "cómplice del crimen" de Epstein.

Los abogados de Maxwell argumentaron que estaba siendo utilizada como chivo expiatorio de Epstein y trataron de presentar los relatos de sus cuatro acusadores como no creíbles, diciendo que sus recuerdos se habían corrompido durante décadas y que estaban motivados por el dinero.

Además, los juicios contra los allegados de Epstein, como el príncipe Andrés de Reino Unido continúan. La próxima semana se dará a conocer un acuerdo de resolución de 2009 entre Epstein y Virginia Giuffre, quien acusa al príncipe Andrés de abuso sexual.