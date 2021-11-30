Inicia el juicio contra Ghislaine Maxwell, asociada de Jeffrey Epstein

El juicio penal de Ghislaine Maxwell comenzó el lunes 29 de noviembre. La fiscalía dijo que la socialité británica se aprovechó de las niñas para que el difunto financiero Jeffrey Epstein las abusara sexualmente, mientras que el abogado defensor instó a los jurados a no convertir a Maxwell en un chivo expiatorio.

"Los cargos contra Ghislaine Maxwell son por cosas que hizo Jeffrey Epstein, pero ella no es Jeffrey Epstein", dijo el abogado de Maxwell, Bobbi Sternheim, en la corte federal de Manhattan.

Maxwell es juzgada por reclutar y preparar a cuatro niñas menores de edad para que Epstein las abusara entre 1994 y 2004. Epstein murió en la cárcel en 2019 mientras esperaba el juicio por cargos de abuso sexual.

Los fiscales dicen que Maxwell, una ex empleada y pareja romántica de Epstein, envió obsequios como lencería y discutió temas sexuales con las chicas para ganarse su confianza antes de animarlas a que le dieran masajes eróticos a Epstein.

"Se aprovechó de las jóvenes vulnerables, las manipuló y las sirvió para que fueran abusadas sexualmente", dijo la fiscal de distrito adjunta Lara Pomerantz en su declaración de apertura.

El juicio que sienta en el banquillo de los acusados a Ghislaine Maxwell por tráfico sexual de menores para el difunto financiero Jeffrey Epstein se inicia en un tribunal federal de Brooklyn, en medio de una gran expectación #AFP pic.twitter.com/DlAlwFhJ0B — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 29, 2021

Se espera que cuatro acusadores testifiquen contra Maxwell en el juicio, que se espera que dure al menos hasta principios de enero.

Los fiscales dijeron que otros testigos incluirán familiares de los acusadores, pilotos que llevaron a Epstein y sus presuntas víctimas en aviones privados y ex empleados en la residencia de Epstein en Palm Beach.

Algunos de los supuestos abusos de Epstein también ocurrieron en su mansión en el Upper East Side de Manhattan.

Los fiscales han dicho que Maxwell alentó a las niñas a masajear a Epstein mientras estaban total o parcialmente desnudas.

En algunos casos, Epstein o Maxwell les pagaban en efectivo u ofrecían pagar su viaje o educación, y Epstein a veces se masturbaba o tocaba los genitales de las niñas durante los masajes, dijeron los fiscales.

Pomerantz describió a Maxwell como "esencial" para los abusos de Epstein, buscando socavar el esperado argumento de la defensa de que ella no estaba al tanto de los presuntos crímenes de Epstein.

"Quiero contarte una historia sobre una chica llamada Jane"



Así comenzó Ghislaine Maxwell socialité británica, sentada ante el juez en los #EEUU por atraer adolescentes para Jeffrey Epstein, quién abusaba sexualmente. pic.twitter.com/UysTkfzOf1 — Milva Gauto (@MilvaGauto) November 29, 2021

"A veces, ella misma estaba en la habitación para los masajes y, a veces, tocaba los cuerpos de las niñas", dijo Pomerantz.

"E incluso cuando ella no estaba en la habitación, no se equivoquen: sabía exactamente lo que iba a hacer Epstein con esos niños cuando se los envió dentro de las salas de masajes", dijo Pomerantz.

Los abogados de Maxwell han dicho que los fiscales, incapaces de condenar a Epstein, están utilizando a la hija del fallecido magnate de los medios de comunicación británico Robert Maxwell como chivo expiatorio.

Sternheim dijo a los miembros del jurado que los recuerdos de los acusadores de Maxwell habían sido "manipulados" por abogados que los alentaron a demandar a Maxwell y Epstein por daños y perjuicios.

Un fondo de compensación establecido después de la muerte de Epstein ha estado pagando reclamos de acusadores del patrimonio del financiero. Sternheim dijo que los acusadores de Maxwell recibieron pagos.

"Los recuerdos se desvanecen con el tiempo y en este caso aprenderá que no sólo los recuerdos se han desvanecido, sino que han sido contaminados por información externa, informes constantes de los medios y otras influencias", dijo Sternheim.

LIVE: People gather outside of courthouse in Ghislaine Maxwell trial https://t.co/VIQJv9irwF — Reuters (@Reuters) November 29, 2021

¿Qué le espera a Maxwell durante el juicio?

Ghislaine Maxwell, de 59 años, atendió a la corte con un suéter color crema, pantalones negros y una mascarilla blanca en medio de la pandemia de COVID-19.

Se declaró inocente de ocho cargos de tráfico sexual y otros delitos, incluidos dos cargos de perjurio que serán juzgados en una fecha posterior.

Maxwell enfrenta hasta 80 años de prisión si es declarada culpable. Su jurado incluye siete mujeres, cinco hombres y seis suplentes, quienes tomaron asiento el lunes.

El juicio se produce a raíz del movimiento #MeToo, que ha alentado a las víctimas de abuso sexual a hablar en contra de hombres poderosos como el productor de cine Harvey Weinstein y el cantante de R&B R. Kelly acusados de mala conducta. El caso de Maxwell se destaca en parte porque es una mujer.