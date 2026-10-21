¡Morita ya puede votar! Gil Mora visita el INE y tramita su credencial para votar

¡Ya es oficial! El jugador y joven promesa mexicana, Gilberto Mora, acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su credencial parfa votar, esto a pocos días de que cumplió la mayoria de edad.

Fue a través de la página oficial del INE en X que se confirmó la asistencia de "morita" para este documento que es vital para todos los mexicanos.

Gil Mora visita el INE y tramita su credencial para votar

Vestido con playera blanca y pantalón oscuro, el INE a través de su cuenta de X compartió las imágenes del futbolista, en las que se le puede ver tomarse la foto, además de otros datos que te piden en el momento.

El órgano electoral resasltó la visita de Mora, así como el compromiso que tiene.

"¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar. Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente", escribió.

¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! 😌 ⚽🇲🇽 El futbolista Gilberto Rafael "Morita" Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar. Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente. #Morita ya fue por su INE, ¿y tú qué esperas? ¡Haz tu trámite! 📝✨ — @INEMexico (@INEMexico) October 20, 2026

¿Qué necesitas para tramitar tu INE por primera vez?

Si vas a solicitar tu credencial para votar por primera vez, tendrás que reunir tres documentos básicos para acreditar quién eres y dónde vives.

Antes de acudir a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), asegúrate de llevar:

Acta de nacimiento original, para comprobar tu identidad y nacionalidad.



Identificación con fotografía, que permita verificar tus datos personales.



Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad máxima de tres meses.

¿Cómo puedo sacar una cita para tramitar la credencial?

Para realizar el procedimiento se solicita la CURP de la persona interesada. Posteriormente, deberán llenarse los datos requeridos y seleccionar una cita en el módulo que corresponda.

La recomendación para los jóvenes que cumplen con los requisitos es no dejar el trámite para el último momento, especialmente porque el 25 de enero de 2027 será la fecha límite para quienes alcancen los 18 años antes o durante la jornada electoral del 6 de junio.