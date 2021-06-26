¿Qué revela el misterioso informe de Estados Unidos sobre ovnis?

La Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publicó un informe sobre los objetos voladores no identificados (ovnis), en el documento concluyó que por ahora no tiene una respuesta para explicar los avistamientos inusuales registrados entre noviembre de 2004 y marzo de este año.

“Los datos se siguen recolectando y analizando”, detalló el gobierno estadounidense en el documento, el cual incluye información de reportes hechos por agencias científicas, de defensa e inteligencia del país.

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La mayoría de los reportes describieron que fenómenos aéreos no identificados interrumpieron entrenamientos o actividades militares que ya habían sido planeadas.

El Congreso estadounidense pidió este informe después de que elementos del ejército de ese país observaran objetos en el cielo. Por ello, el Pentágono creó un grupo de trabajo para investigar la naturaleza y origen de los ovnis.

En el informe se aclaró que las autoridades mantienen la búsqueda de elementos que puedan explicar de forma lógica los 144 reportes sobre avistamiento de ovnis, 80 de los cuales se captaron por múltiples sensores.

“Los casos carecen de información suficiente para atribuir los incidentes a explicaciones específicas. No hay indicios claros de que exista una explicación no terrestre”, se precisó en el informe.

Un caso relacionado con ovnis fue resuelto: era un globo desinflado

El documento sugirió que algunos ovnis podrían ser objetos de otros países, como China o Rusia; tampoco se descartó la posibilidad de que se trate de fenómenos atmosféricos naturales, como cristales de hielo detectados por los sistemas de radar.

Las autoridades de Estados Unidos explicaron, “con mucha confianza”, que uno de los objetos no identificados en realidad era un “gran globo desinflado”.

Como parte del informe se afirmó que los ovnis son un problema de seguridad de vuelo, por lo que el grupo de trabajo establecido por el Pentágono seguirá buscando formas de aumentar la recopilación de datos sobre este tipo de avistamientos.

En abril del año pasado, el Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó que un destructor de la armada captó imágenes de unos objetos parpadeantes que podrían catalogarse como ovnis.

📌The #US_Department of Defense has officially announced the presence of #UFOs and their sightings.

Earlier, the #British_Ministry of Defense confirmed the existence of UFOs in classified documents and research. pic.twitter.com/4Iql1zoZsD — t.me/BordSystemAlfaNews ✨ انفالو نزدم لیمیتم✨ (@BordSystemIAlfa) May 3, 2020

“Para mantener la seguridad de las operaciones y evitar revelar información que pueda ser útil a los adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo”, declaró el portavoz de esta dependencia, Sue Gough, a medios locales.

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