VIDEO: Cae globo aerostático con turistas en Egipto

Turistas vivieron momentos de pánico, luego de que el globo aerostático en el que viajaban en Luxor, Egipto, cayó de forma súbita, que dejó dos heridos.

En redes sociales circulan imágenes del momento en que el globo aerostático cae de forma rápida, mientras que una llamarada intenta regresarlo hacia arriba, sin embargo, cayó de forma rápida al suelo.

#Breaking Cae en #Egipto desde una altura de 60 metros un globo aerostático. La causa fue la colisión con otro que provocó una explosión. Durante el incidente habían 28 personas a bordo. Dos turistas necesitaron asistencia médica#ONU #America #Rusia 👇👇👇 pic.twitter.com/23e2autS9O — Renemassmedia (@renemassmedia) July 18, 2022

Las personas que se encontraban cerca del globo aerostático acudieron de inmediato para ayudar a los turistas que viajaban en él.

Primeros reportes indican que la causa de la caída del globo aerostático fue la colisión con otro que causó una explosión.

Turistas resultan heridos tras caída de globo aerostático

Se reportó que dos turistas que viajaban en el globo aerostático resultaron lesionados, quienes necesitaron atención médica en un hospital.

Tras la caída, el Ministerio de Avión Civil de Egipto informó que en el globo aerostático viajaban 28 turistas de los cuales dos resultaron lesionados.

A través de un comunicado, la autoridad egipcia detalló: "después de que un grupo de globos despegó y alcanzó una altura de aproximadamente 60 metros, donde la velocidad del viento era de unos siete nudos, uno de los globos se desvió en la dirección de otro, lo que provocó un corte en uno de ellos”.

Medios internacionales reunieron la declaración del portavoz de la empresa de los globos aerostáticos, Abu Baker, Ezzeldin, quien precisó que el vehículo se desvió de su curso fue un cambio en la dirección y la velocidad de los vientos, por lo que chocó con otro antes de aterrizar.

Tras el accidente con el globo aerostático, se reanudaron los vuelos, que son uno de los atractivos turísticos de esa ciudad de Egipto, ya que permite observar los templos antiguos.