Gobernador de California pide endurecer penas para ladrones de tiendas

Gavin Newsom, gobernador de California, pidió que los ladrones de tiendas sean procesados bajo las leyes vigentes del estado y llamó a los funcionarios locales a considerarlo.

El gobernador advirtió que los delincuentes enfrentan pocas consecuencias por sus actos tras la ola de robos a tiendas de lujo y minoristas registrada en California, lo que les permite volver a delinquir.

Agregó que ante ello un grupo de personas considerable se quejó sobre las acciones que ha tomado el gobierno al respecto, en respuesta, Newsom solicitó aumentar los esfuerzos para perseguir a los ladrones.

“Si la gente entra por la fuerza, la gente roba su propiedad, deben ser arrestados. La policía debe arrestarlos. Los fiscales deben procesarlos. Los jueces deben responsabilizar a las personas por infringir la ley. Estos no son delitos sin víctimas y no siento empatía por los criminales”, indicó el gobernador de California.

Gavin Newsom se distingue por ser un demócrata que exige reformar la justicia penal y apelar por eliminar la pena de muerte en Californiay ahora por sanciones más estrictas para los ladrones.

California sufre por bandas de ladrones

En el último fin de semana se registraron una serie de asaltos similares ocurridos en la bahía de San Francisco. El domingo por la noche, un grupo de ladrones asaltó el centro comercial Southland Mall de Hayward y robó una joyería.

El sábado otra banda de ladrones saqueó unos almacenes en Nordstrom, al este de San Francisco, California. Y el viernes por la noche un grupo de delincuentes asaltó tiendas de Louis Vuitton, Burberry y Bloomingdale's, un Walgreens y dispensarios de cannibis cerca de Union Square, en San Francisco.

En respuesta a estos robos, el gobernador de California ordenó realizar un “patrullaje de saturación” cerca de los principales lugares de venta del estado durante la temporada decembrina.

Por su parte, la fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, anunció que las personas detenidas por los robos, enfrentarán cargos por delitos graves, y los fiscales del Área de la Bahía anunciaron un esfuerzo conjunto para combatir el robo minorista organizado.