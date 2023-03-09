Fuerzas armadas de EU en México: ¿Qué prohíbe una posible intervención?

Desde Washington provocaron las alarmas en el Gobierno de México por una propuesta de legislación impulsada por el Partido Republicano; pues con el objetivo de combatir a los cárteles de narcotráfico, especialmente por la crisis de fentanilo, solicitaron una modificación a la ley que incluye la intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

De inmediato desde México la propuesta fue condenada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso advirtió con impulsar una campaña para evitar los votos contra el partido rojo y la calificó como "una falta de respeto" a la soberanía del país; mientras que el canciller Marcelo Ebrard aseguró que esta iniciativa es perjudicial en las relaciones bilaterales para combatir el narcotráfico.

La propuesta tuvo pie desde el pasado 12 de enero, cuando los legisladores Dan Crenshaw y Michael Waltz presentaron la iniciativa para que catalogaran al narco mexicano como un grupo terrorista y pudieran utilizar las fuerzas especiales de Estados Unidos en su combate; sin embargo, ¿esto es posible? Fuerza Informativa Azteca te dice qué consecuencias tendría según la Constitución.

¿Un gobierno extranjero puede intervenir en México?

De manera concisa, el artículo 33 de la Constitución Mexicana, ubicado en el Capítulo III con referencia a los extranjeros, menciona explícitamente que ninguna persona "podrá de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país", por lo que el Gobierno de México se reserva el derecho a expulsarlos con fundamento en la ley.

“Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.” Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para confirmar la posición del Gobierno de México, el titular del Ejecutivo Federal aseguró que no permitirá ningún tipo de intervención extranjera, y mucho menos si incluye el ingreso de fuerzas armadas al suelo mexicano, por lo que hacerlo de manera unilateral podría conllevar un conflicto internacional.

La intervención militar de Estados Unidos en México está condenada por el gobierno de AMLO|Reuters

De igual forma, el mensaje fue secundado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien aseguró que se trata de una estrategia electoral y que México jamás permitiría una intervención militar, pues catalogó la intención con fines "catastróficos" en la cooperación anti drogas.

"Es inaceptable y contrario al derecho la intención de Lindsey Graham (Senador Republicano por Carolina del Sur) y John Kennedy (Senador Republicano por Luisiana) de promover el uso de fuerzas militares de EU en territorio nacional", mencionó el canciller mediante sus canales oficiales.

¿Por qué el Partido Republicano de Estados Unidos quiere intervenir en México?

Los motivos por los que se habla de una intención estadounidense de intervenir militarmente en México giran alrededor del narcotráfico, concretamente por la crisis de fentanilo que ingresa a Norteamérica desde México. Por esta razón, el principal punto que buscan colocar es la catalogación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, con el objetivo de mejores medidas en contra de las organizaciones criminales de droga.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que más del 60 por ciento de las muertes por sobredosis están relacionadas con el consumo de drogas sintéticas como el fentanilo, por eso declararon la situación como una “emergencia de salud pública” y pusieron sus esfuerzos en atacar el problema de adicciones que impera en su país, algo que no han podido resolver hasta el momento.

