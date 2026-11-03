Destruyen toneladas de aguacate mexicano por larvas del “gusano barrenador”

Alrededor de 52 toneladas de aguacate fueron destruidas en México después de detectar larvas del gusano barrenador de la semilla en cargamentos destinados a la exportación, encendiendo las alertas entre productores de diferentes estados.

Pero ¿por qué es peligrosa la presencia de esta larva en las frutas?

Detectan larvas de gusano barrenador en aguacate mexicano

La eliminación del aguacate se realizó después de detectar larvas del barrenador de la semilla, un insecto que puede afectar directamente el desarrollo y la calidad del aguacate, aunque no se debe confundir con el gusano barrenador que afecta al ganado.

El problema radica en que este organismo puede completar parte de su ciclo de vida dentro del fruto. Sus larvas perforan la pulpa y llegan hasta el hueso, donde se alimentan y ocasionan daños en toda la producción.

#Comunicado Impulsa AGRICULTURA acciones para proteger zonas libres de barrenadores del #aguacate en #Michoacán. 🥑 https://t.co/wQIVLAoAco — Senasica (@SENASICA) November 2, 2026

Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) apoyó la decisión de los productores de quemar toneladas de cajas de aguacate, especialmente en Peribán, Michoacán, tal como establecen los protocolos para evitar la propagación de plagas.

De acuerdo con Reuters, la destrucción de la fruta se realizó en cuatro entidades:



Michoacán

Jalisco

Colima

Nayarit

¿Qué es el barrenador del hueso del aguacate y cómo afecta a los cultivos?

El barrenador del hueso del aguacate es el nombre con el que se identifica a distintas plagas de insectos cuyas larvas dañan el fruto al alimentarse de sus tejidos y de la semilla.

Entre las especies reconocidas por el Senasica se encuentran el barrenador pequeño del hueso, identificado como Conotrachelus perseae y Conotrachelus aguacatae, así como el barrenador grande, conocido científicamente como Heilipus lauri.

Estos insectos pueden introducir sus huevos en el fruto. Cuando las larvas nacen, comienzan a perforar la pulpa y avanzan hacia el hueso, donde continúan alimentándose y creciendo.

¿El barrenador del aguacate es el mismo que el del ganado?

Aunque sus nombres son similares, en realidad se tratan de diferentes plagas que afectan de diferentes maneras al producto.

El barrenador del hueso del aguacate es un insecto que perjudica los cultivos de esta fruta, ya que sus larvas se desarrollan en el interior del aguacate y pueden dañar la semilla.

En cambio, el gusano barrenador del ganado es una plaga que afecta a animales. Sus larvas se alimentan de tejido vivo y pueden nacer en heridas infectadas.

