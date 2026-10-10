Panamá declara estado de emergencia tras devastador sismo y destina fondo de hasta 100 mdd

El Gobierno de Panamá declaró formalmente el estado de emergencia nacional tras el potente sismo registrado el viernes al mediodía, activando un fondo presupuestario especial de hasta 100 millones de dólares para la atención inmediata de la crisis y la reconstrucción de las zonas impactadas.

Esta medida es independiente de la declaratoria de emergencia vigente desde agosto por el fenómeno de "El Niño", respondiendo de manera exclusiva a las afectaciones causadas por el reciente movimiento telúrico.

Fondo de 100 millones y apoyos financieros internacionales

Durante la conferencia de prensa oficial, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, detalló que la respuesta económica ante el terremoto se apoyará en ayuda internacional.

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Entre los apoyos financieros ya gestionados se incluye una donación de 250 mil dólares por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), junto con una línea de crédito disponible de 50 millones de dólares. El ministro enfatizó que estos préstamos de costo reducido solo se utilizarán en caso de ser estrictamente necesarios.

Continuamos en el recorrido por las diferentes provincias, esta vez desde la Villa de Los Santos, con presencia en territorio y atención a las comunidades, como parte del compromiso del Gobierno del presidente @JoseRaulMulino de responder a las necesidades de nuestra gente. 🇵🇦 https://t.co/EK7iUlmxh8 — Ministerio de Gobierno de Panamá (@MinGobPma) October 10, 2026

Daños y damnificados por sismo en Panamá

Respecto al saldo total de personas afectadas e infraestructura dañada, las autoridades precisaron que aún no existe una cifra definitiva de damnificados debido a la inmediatez del evento sísmico.

Los ministros de cada ramo se encuentran desplegados en el territorio nacional realizando un inventario técnico de las pérdidas. Cada dependencia presentará sus solicitudes de recursos debidamente documentadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas para su posterior asignación y ejecución.