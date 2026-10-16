¿A dónde la llevaban? Aseguran más de 170 kilos de cocaína ocultos en el tanque de un tráiler en Huixtla, Chiapas

Un cargamento de 171 kilogramos de cocaína que era transportado de manera oculta en los tanques de combustible de un tractocamión fue interceptado por elementos de las fuerzas de seguridad e inspección federal en el municipio de Huixtla, Chiapas.

El aseguramiento formó parte de los operativos interinstitucionales de vigilancia desplegados en las vías de comunicación y puntos estratégicos de control en la frontera sur del país.

El hallazgo del estupefaciente se concretó durante una revisión de rutina en la que participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional.

Detectan con rayos X el cargamento de droga

Para detectar el cargamento ilícito, las autoridades emplearon equipos de inspección no intrusiva mediante rayos X, los cuales mostraron anomalías en la densidad de los depósitos de carburante de la unidad pesada.

Tras identificar la irregularidad estructural, el personal asignado al punto de revisión desplegó el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos. La alerta del ejemplar canino confirmó la presencia de la sustancia dentro de los tanques, por lo que los agentes procedieron a la apertura de las estructuras, donde localizaron diversos paquetes confeccionados con cinta adhesiva que contenían el polvo blanco con las características propias de la cocaína.

En Huixtla, Chiapas, personal de @AduanasMx, en coordinación con @Defensamx1, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, aseguró 171 kilos de cocaína ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión. El cargamento fue detectado mediante equipo de rayos X y con apoyo de un binomio canino. La coordinación interinstitucional y el uso de tecnología especializada permiten fortalecer la vigilancia en la frontera sur, combatir el tráfico de drogas y afectar las capacidades de las organizaciones criminales. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

El vehículo de carga pesada y la droga asegurada quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De igual forma, las autoridades iniciaron los peritajes químicos para establecer el peso neto definitivo y el grado de pureza de la sustancia incautada.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México destacó que este aseguramiento representa un impacto directo en la estructura operativa y financiera de las organizaciones delictivas que operan en el corredor del sureste mexicano. Asimismo, la dependencia señaló que la combinación de tecnología especializada y la coordinación interinstitucional fortalece la vigilancia en los pasos fronterizos para inhibir el tráfico de enervantes hacia el interior de la república.

