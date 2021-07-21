Gorillaz ofrecerá concierto gratuito para trabajadores de la salud

Los homenajes para los trabajadores de la salud que lucharon y luchan contra la pandemia de Covid-19 no se detienen, y ahora la banda virtual Gorillaz se sumó a los reconocimientos, anunciando un concierto gratuito que se realizará el próximo 10 de agosto en la Arena O2 de Londres.

A este concierto únicamente podrán ingresar trabajadores del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), aunque también podrán llevar hasta a tres acompañantes.

Russel Hobbs, baterista de la banda virtual, señaló que la presentación es una forma de agradecer a todos los trabajadores de la salud que pusieron sus vidas en riesgo para atender a los pacientes de Covid-19.

No queríamos simplemente decirles “gracias”, lo que nosotros queremos es demostrarles con acciones nuestro agradecimiento, porque ellos son la gente que se preocupó por nosotros

De acuerdo con las especificaciones del evento en la página de Gorillaz, los trabajadores de la salud que deseen asistir al concierto deberán proporcionar su número de empleado o de contrato. Una vez que el equipo de Gorillaz confirme los datos del interesado, se enviará un código de acceso QR único e intransferible.

Por esta situación, la banda solicitó a sus fanáticos que si por alguna razón obtienen el código y no pueden asistir al evento, avisen para volver a liberar las entradas.

La finalidad de este sistema es reducir el contacto entre los fanáticos y el personal de la arena, además de que también busca eliminar la reventa. También será necesario que los seguidores de la banda presenten su comprobante de vacunación o el resultado negativo de una prueba PCR.

It’s been a while, we’re back!



‘Reap what you sow, y’know what I’m saying? We don’t just want to say thank you, we want to do thank you too, because we care about the people who care for us.’ - Russel Hobbs



🎟 https://t.co/GULCGqR7SF pic.twitter.com/70iAfuJp76 — gorillaz (@gorillaz) July 21, 2021

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El primer concierto de Gorillaz en casi tres años

Este concierto será especial no sólo por ser un homenaje para los trabajadores de la salud, sino que también representará el regreso de Gorillaz a los escenarios tras casi tres años de ausencia.

El último concierto de la agrupación fue en septiembre de 2018, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, cuando Damon Albarn, el creador y mente creativa detrás del proyecto, informó que los personajes virtuales 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs se tomarían un descanso.

Aunque las palabras de Albarn causaron preocupación, el receso de la banda fue más breve de lo esperado y volvieron con música nueva durante la pandemia, presentando el proyecto "Song Machine".

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