¡Cayeron como pelotas de tenis! Granizada destroza cristales de autos y viviendas; así quedó todo | VIDEOS

Granizo del tamaño de pelotas de tenis dejó destrozos en Paraguay. La tarde-noche del sábado 3 de octubre , una violenta granizada acompañada de lluvias torrenciales sorprendió a los habitantes de distintos sectores de Asunción y del departamento Central; este fenómeno meteorológico dejó una escena de caos y emergencia.

En imágenes registradas por testigos, y que posteriormente tomaron fuerza en redes sociales por lo delicado del caso, se observa cómo el granizo del tamaño de pelotas de tenis dejó severos daños en autos, casas y negocios.

¿Qué zonas de Paraguay resultaron afectadas por la granizada?

Los reportes de daños se concentraron en distintos municipios del departamento Central, entre ellos Lambaré, Luque, Ñemby, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa . En la capital paraguaya también hubo afectaciones en sectores como Barrio Obrero, Pinozá, Santa Ana y el microcentro .

#Granizo extremo y destructivo esta noche en #Paraguay áreas de #Asunción Fueron sorprendidas por el tamaño del granizo https://t.co/ATjqGbQiVE — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) October 4, 2026

Los vehículos que permanecían estacionados fueron algunos de los más afectados; la fuerza de las piedras de hielo golpeó cristales y carrocerías, dejando abolladuras e incluso perforaciones.

En San Lorenzo, los daños alcanzaron barrios como La Encarnación, Barcequillo, Ñu Porã, Miraflores, San Rafael y Florida, donde también se reportaron automóviles afectados por la intensa caída de granizo.

VIOLENTA GRANIZADA EN PARAGUAY 🇵🇾⛈️ Una violenta tormenta de granizo golpeó ayer Asunción, capital de Paraguay Varios autos dañados por los enormes pedruscos de granizo Créditos 🎥 Raúl Bogarin Vía @Arab_Storms https://t.co/h1K5tT3Day — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 4, 2026

La tormenta también provocó cortes de luz

La emergencia no terminó con los daños materiales. Las condiciones meteorológicas también ocasionaron interrupciones en el suministro eléctrico en zonas de Asunción, Lambaré, Capiatá, Luque y Villa Elisa.

Granizada en Asunción - Barrio Hipódromo Nunca vi una tan violenta https://t.co/bh0Vnw0EBS — Ariel Basualdo (@aisman6) October 3, 2026

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para atender a los usuarios que quedaron sin energía después de la tormenta; este domingo informó que 57 de las 61 líneas de 23 mil voltios que habían quedado fuera de servicio ya se encontraban nuevamente operativas.

¿Qué provocó la fuerte granizada en Paraguay?

La tormenta llegó mientras permanecía una alerta meteorológica por lluvias intensas y ráfagas de viento que rondaron los 100 kilómetros por hora.

Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología, explicó ante medios locales que este tipo de fenómenos forma parte de las condiciones habituales de la primavera en el Cono Sur; sin embargo, señaló que la intensidad registrada durante esta tormenta pudo haber sido amplificada por la influencia del fenómeno de El Niño.

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INFO> Granizo bastante grande en Asunción, genero serio destrozos en múltiples autos. #Asuncion #Paraguay #tormenta #granizo https://t.co/WgxyoZmR9f — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) October 4, 2026

Así, la jornada del sábado dejó daños visibles en vehículos, viviendas y techos, además de cortes de electricidad en diferentes sectores de Asunción y el departamento Central.