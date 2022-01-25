Grecia se encuentra paralizada por fuertes nevadas

Continúan las afectaciones por las fuertes nevadas, denominadas “El Pis”, y que mantienen paralizada Grecia. La fuerte tormenta de nieve cubrió de blanco la capital y provocó cortes de energía e interrupción en el transporte y caos en el tránsito.

Lo que causó que miles de personas quedaran atrapadas en sus autos en una autopista de Atenas, después de la fuerte nevada que azotó a Grecia el pasado lunes.

Equipos de rescate, incluido el Ejército de Grecia, rescataron a más de tres mil 500 personas, quienes fueron evacuadas a primera hora de este martes, algunas decidieron dejar sus autos varados en la autopista y salir del lugar a pie.

|Reuters

“Tuvimos una noche muy difícil y se está realizando un esfuerzo de evacuación sobrehumano en el Attiki Odos”, explicó Giannis Oikonomou, portavoz del gobierno de Grecia. "Seguimos en una fase muy difícil, ya que las previsiones indican que volveremos a tener dificultades (meteorológicas) dentro de un tiempo", agregó.

Durante la noche, los soldados repartieron comida, agua y mantas a los conductores que se encontraban varados debido a las nevadas en Grecia, y que permanecieron en la autopista por más de 10 horas.

Grecia cierra todo debido a las fuertes nevadas

Las autoridades declararon el martes como día festivo y cerraron las oficinas públicas y los negocios privados, excepto los supermercados, las farmacias y las gasolineras, en el área metropolitana de Atenas y en algunas islas de Grecia.

También se suspendieron los servicios de tren y autobús en la capital y los conductores que se aventuraron a salir se quedaron varados por las nevadas.

Muchas escuelas cerraron y los estudiantes pasaron a tener clases virtuales. Las autoridades de Grecia instaron a la población a evitar los viajes no esenciales hasta el final de este martes.

Sin embargo, el servicio meteorológico de Grecia dijo que era probable que la ola de frío persistiera hasta el miércoles.

