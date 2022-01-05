Nevadas en EU dejan saldo de 3 muertos, autos varados y casas sin luz

En cuestión de horas gran parte de Estados Unidos (EU) se tapizó de blanco debido a las intensas nevadas que cubrieron casi el 79 por ciento del territorio norteamericano, incluidos estados sureños como Florida y dejó un saldo de tres muertos entre otras afectaciones.

En algunos lugares de EU la nieve alcanzó hasta el metro de altura, lo que causó alertas invernales que afectaron a 20 millones de estadounidenses.

Afectaciones por las nevadas en Estados Unidos

Las nevadas del lunes provocaron la muerte de tres personas en el condado de Montgomery, quienes estuvieron involucradas en un choque entre un auto particular y un quitanieve; ante ello, las autoridades de EU llamaron a extremar precauciones.

Tomorrow morning: Temperatures will be in the mid-upper 20’s with a chance of light freezing drizzle around 5-6 am. Crews will be ready for the threat of freezing drizzle during the morning rush hour. Temps should be above freezing by 10 am. pic.twitter.com/3CpSovoaaq — MCDOT (@MCDOTNow) January 4, 2022

Las nevadas tambien causaron afectaciones a la red eléctrica dejando sin servicio de luz a más de 400 mil habitantes de Tennessee, Virginia, Georgia, Carolina del Norte y Sur. La tormenta invernal también congeló y rompió tuberías.

Oficinas de gobierno y escuelas tuvieron que cerrar por las nevadas, además dos mil 700 vuelos se cancelaron en todo el territorio de EU por las malas condiciones climatológicas.

En tierra, cientos de conductores quedaron varados por casi 12 horas en Virginia, lo que los orilló a pasar la noche dentro de sus carros, mientras las autoridades trabajaban para reabrir el tramo de la autopista afetado por las nevadas.

Poco más de 35 centímetros de nieve y árboles caídos cubrieron calles, avenidas y carreteras, lo que provocó varios choques. De acuerdo con la policía de Virginia, los soldados respondieron a más de 800 accidentes vehiculares.

Autoridades de EU informaron que las nevadas del lunes dejaron un saldo de tres muertos, 230 mil hogares continúan sin energía eléctrica.Mientras que en Washington se registraron hasta 25 centímetros de nieve en las calles y varios conductores se quedaron varados durante más de 12 horas.

Potomac river at Lock 8 of the C&O canal. Virginia side is just barely visible through the snow pic.twitter.com/V3HEdXjBvr — Bilsko (@Bilsko) January 3, 2022

Hasta el presidente Joe Biden se vio afcetado por la nevadas, ya que pa´so más de media hora bloqueado en el avión Air Force One debido a las nevadas en el país.

Los efectos de la tormenta invernal ya se desvanecen en algunos estados de EU, por lo que se espera que el clima mejore el jueves.

