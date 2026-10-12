Grecia Quiroz convoca a marcha por la Justicia y la Paz a un año del asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, convocó a una marcha nacional por la justicia y la paz para el próximo domingo 1 de noviembre, fecha en la que se cumplirá un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde del municipio.

A través de un comunicado, la alcaldesa explicó que esta manifestación no solo busca exigir justicia por Carlos Manzo, sino también para darle voz a las víctimas de la violencia y familias que enfrentan desapariciones, extorsiones, homicidios e impunidad.

¿Cuándo y dónde será la Marcha por la Justicia y la Paz?

A través de un mensaje en sus redes sociales, Grecia Quiroz llamó a compartir la iniciativa de la marcha programada para este domingo 1 de noviembre, y se busca que sea una jornada nacional y pacífica.

Entre los principales objetivos de la marcha se encuentran:



Exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Visibilizar a las familias de personas desaparecidas.

Darle voz a las familias de víctimas de extorsión y homicidios.

Expresar solidaridad con las víctimas de la violencia.

Demandar condiciones de paz y seguridad para las comunidades mexicanas.

La fecha coincide con el primer aniversario luctuoso de Carlos Manzo, quien la noche del 1 de noviembre de 2025 fue asesinado mientras se encontraba en un evento de Día de Muertos en Uruapan.

México alcanzado por la violencia: Grecia Quiroz pide darle voz a las víctimas

En su mensaje, Grecia Quiroz señaló que México atraviesa una realidad en la que miles de familias han sido afectadas por la violencia y la impunidad.

La alcaldesa señaló que el asesinato de Carlos Manzo representa una herida profunda para Michoacán, y para las personas que compartieron su lucha. Sin embargo, destacó que la marcha no debe limitarse únicamente a exigir justicia por el líder del Movimiento del Sombrero.

La convocatoria va dirigida a madres buscadoras, familias de personas desaparecidas, los transportistas y camioneros amenazados o asesinados, así como comerciantes, periodistas y empresarios afectados por la extorsión.

A un año del asesinato de Carlos Manzo

La noche del 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan se encontraba con su familia en el Festival de las Velas, una celebración de Día de Muertos del municipio, cuando fue ultimado a balazos.

A casi un año, al menos 33 personas han sido detenidas, entre ellos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y personas del círculo social de Manzo, entre ellos su ahijado Alexis Jesús “N”, conocido como "El Brilloso".