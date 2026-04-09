“Sistema muy corrupto”: Grecia Quiroz lanza advertencia rumbo a 2027 en Michoacán

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, dio un paso que no pasó desapercibido en el escenario político estatal: reconoció públicamente que analiza competir por la gubernatura de Michoacán en 2027. No se trata aún de una candidatura formal, pero sí de un posicionamiento que comienza a delinear el tablero rumbo a la próxima contienda.

En un mensaje difundido este miércoles, la alcaldesa fue clara al marcar límites. Aseguró que solo consideraría entrar a la carrera si existe un compromiso genuino con la transformación del estado. De lo contrario, dejó entrever que preferiría no participar.

Grecia Quiroz contra un sistema muy corrupto

Lejos de un destape tradicional, Quiroz planteó su posible aspiración como un proyecto sujeto a condiciones. Entre ellas, destacó la necesidad de romper con prácticas que, según sus palabras, han dañado históricamente a Michoacán.

La alcaldesa advirtió que, de competir, enfrentaría “un sistema muy corrupto”, una declaración que introduce un tono crítico hacia la clase política y el funcionamiento institucional en la entidad. Su postura no solo busca diferenciarla, sino también conectar con un discurso de hartazgo social frente a problemas persistentes como la corrupción y la inseguridad.

En ese sentido, insistió en que su eventual participación tendría sentido únicamente si puede gobernar “del lado de la gente”, evitando repetir esquemas que, a su juicio, han frenado el desarrollo del estado.

Si las y los ciudadanos así lo quieren, vamos a participar en las elecciones por la gubenatura de Michoacán.



De ser electos vamos a hacer las cosas bien aunque a muchos les pegue en sus intereses.



¡Haremos el cambio! pic.twitter.com/4Ch6SggqCO — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) April 8, 2026

Movimiento en el tablero rumbo a 2027

Aunque todavía no hay registros oficiales ni definiciones partidistas, las declaraciones de Quiroz ya generaron conversación sobre la renovación de liderazgos en Michoacán. Su posicionamiento mezcla crítica al sistema político con una narrativa de cambio, lo que podría atraer tanto respaldo ciudadano como cuestionamientos desde otros actores.

El contexto no es menor: la gubernatura de Michoacán suele ser una de las disputas más observadas por la complejidad política y social del estado. Por ello, cualquier figura que asome en el horizonte rumbo a 2027 comienza a ser evaluada con lupa.