Qué se sabe de la enorme grieta que separará al continente de África

Una enorme grieta apareció en África en 2018 y llamó la atención de millones de personas en el mundo cuando se reveló que este continente se dividirá en dos debido al despliegue de las placas tectónicas que la componen, concluyeron científicos después de realizar un estudio.

Esta separación sucederá dentro de aproximadamente 20 millones de años y se trata de un proceso geológico natural, según determinaron los científicos que estudian desde hace años esta zona geográfica por su importancia geológica.

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Los estudios realizados por los investigadores mediante mediciones satelitales aseguran que la separación del continente, que va desde Kenya hasta Mozambique, creará una nueva cuenca oceánica y una nueva isla.

¿Cómo comenzaron los estudios científicos?

En 2005, los investigadores encontraron una grieta de cientos de kilómetros a lo largo de África Oriental, lo que los llevó a estudiar la zona con alta tecnología para darse cuenta que el continente se está separando.

Esto hizo determinar que en millones de años el continente se dividiría, sin embargo, tan solo 13 años después apareció de manera repentina la nueva grieta que recorre cientos de kilómetros de la región.

La nueva grieta, que tiene 15 metros de profundidad por 20 ancho, partió en dos varias carreteras y casas que se encontraban encima de esta separación, lo que alertó a los investigadores a volver a estudiar la zona.

“Este es el único lugar en la Tierra donde puedes estudiar cómo la grieta continental se convierte en una grieta oceánica", señaló Christopher Moore, estudiante de doctorado en la Universidad de Leeds en el Reino Unido a una agencia internacional.

¿Por qué suceden estas grietas en África?

La razón por la que apareció esta grieta en África es debido a que la corteza terrestre del planeta está compuesto de una docena de placas tectónicas y microplacas; en el caso del continente africano estas se están separando.

La placa que comprende a Somalia del resto del continente hace que se separe cada año en promedio media pulgada, lo que llevará millones de años el nacimiento de la isla y el nuevo océano.

Esto sucedió también con Madagascar, una isla que se separó hace millones de años de África.