Enorme socavón se traga una camioneta en Cajeme, Sonora

Una camioneta terminó atrapada en un enorme socavón que se abrió en una calle de Cajeme, Sonora, supuestamente ocasionado por las intensas lluvias que se han registrado en la entidad del norte del país.

Gorgonio Barraza Díaz, dueño de la camioneta Durango 2005, informó a medios locales que se dirigía hacia la casa de un amigo en la colonia Libertad, incluso confesó que pasó 10 minutos antes por la calle 300 y Moctezuma sin que hubiera anomalías.

Tras regresar a su vivienda, el hombre dijo que manejaba despacio cuando de repente sintió un movimiento abrupto y dejó de ver la carretera. Gorgonio, de oficio panadero, confesó a los medios locales que pensó haber caído a un canal aledaño que se encuentra al lado.

El dueño de la camioneta dijo que gracias a que se abrieron las bolsas de aire no sufrió heridas graves y le permitieron salir de la camioneta para darse cuenta que se encontraba en un socavón.

“Hasta ahorita estoy igual que usted, no sé nada, no me dicen nada si hay que sacarlo, lo único que me dijeron anoche es que tenía que sacarlo yo, pero yo no lo puedo sacar, no tengo dinero para sacarlo”, dijo Gorgonio sobre su auto.

El socavón de Cajeme tiene 12 metros de ancho por seis metros de largo y con una profundidad de dos metros.

No es el primer socavón en la zona

De acuerdo con elementos de protección civil de Sonora, el socavón fue ocasionado por las lluvias que se presentan en la entidad; asimismo determinaron que tiene al menos tres metros de profundidad.

Al lugar de los hechos también llegó Francisco Mendoza, Coordinador de Protección Civil de Sonora, para anunciar la pronta recuperación de la zona afectada por el socavón.

Gorgionio Barraza dijo que a pesar de no sufrir daños físicos su camioneta si se vio dañada por la caída, pues no ha llegado a un acuerdo con las autoridades del estado para que paguen por el incidente y tendrá que hacer diligencias con abogados.

El dueño de la camioneta expresó que necesita reparar cuanto antes su vehículo debido a que lo utiliza para repartir en distintos comercios pan. Asimismo, se dio a conocer que este no es el primer socavón que sucede en la zona.

