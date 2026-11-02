¡Libreta en mano y millones de por medio! Videos exhiben cómo Taddei y Alfredo negociaban los moches del INE

Nuevos videos difundidos este lunes involucran a Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y al empresario Alfredo Hernández Casillas, señalado como proveedor del organismo, en presuntas conversaciones sobre la distribución de recursos relacionados con contratos para producir la credencial para votar.

En las grabaciones se mencionan porcentajes y cantidades millonarias que habrían surgido de esos acuerdos comerciales; uno de los fragmentos hace referencia a un posible reparto.

Nuevas grabaciones amplían los señalamientos dentro del INE

La difusión ocurre en medio de cuestionamientos sobre funcionarios vinculados con la estructura administrativa del instituto; en el mismo contexto se reportaron solicitudes de renuncia a tres integrantes: Juan Manuel Vázquez, Pablo Chirinos y Sergio Uceta , director de Comunicación Social.

Este último también aparece mencionado en grabaciones anteriores relacionadas con Hernández Casillas, quien lo habría identificado como parte de su equipo dentro del organismo.

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La purga en el @INEMexico no termina y ya van 18 renuncias. Ahora solicitaron la salida de Juan Manuel Vázquez, Pablo Chirinos y Sergio Uzeta, este último mencionado por Alfredo Hernández Casillas como parte de “su gente” dentro del Instituto. La caída de Guadalupe Taddei y las renuncias no bastan; si hubo delitos, faltan investigaciones, responsables y justicia. Los detalles en #Hechos con @Javier_Alatorre — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

Investigan posibles irregularidades en contratos electorales

De acuerdo con el material difundido, las conversaciones hacen referencia a operaciones de autenticación y producción de credenciales, así como a montos millonarios asociados con esos servicios.