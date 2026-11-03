INE frena nombramientos en Oaxaca y Guerrero; oposición teme otro “Taideizazo”

La renovación de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) comienza a tensar el ambiente político; Este lunes, los 10 consejeros electorales frenaron la designación de dos consejerías en los institutos electorales de Oaxaca y Guerrero, al considerar que los perfiles propuestos tenían vínculos con Guadalupe Taddei.

Durante la discusión incluso se mencionó que uno de los aspirantes habría sido apadrinado por el morenista Félix Salgado Macedonio. Finalmente, el Consejo General declaró desiertas ambas consejerías, mientras volvieron a escucharse exigencias para que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con Taddei lleguen hasta sus últimas consecuencias.

El freno a estos nombramientos ocurre justo cuando comienza a tomar forma el proceso para elegir a quien ocupará la Presidencia del INE.

Los 10 consejeros del @INEMexico frenaron dos designaciones ligadas a Guadalupe Taddei en Oaxaca y Guerrero. Uno de los candidatos habría sido apadrinado por el morenista Félix Salgado Macedonio. Las vacantes quedaron desiertas y se exigió llevar hasta el final las investigaciones sobre Taddei. Vía @Jaime_Guerrero https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 2, 2026

Cámara de Diputados prepara convocatoria para elegir a nuevo presidente del INE

En la Cámara de Diputados ya está listo el proyecto de convocatoria para el registro de las personas interesadas en participar en la selección de la próxima Presidencia del organismo electoral.

El proceso también contempla la integración de un Comité Técnico de Evaluación, que tendrá a su cargo revisar los perfiles de quienes busquen ocupar el cargo.

Este grupo estará conformado por cinco integrantes: tres serán propuestos por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Su integración será uno de los puntos clave del procedimiento, pues tendrá participación directa en la evaluación de los aspirantes.

Oposición advierte sobre posible imposición en el INE

Desde la oposición ya pusieron sobre la mesa sus preocupaciones por la conformación de este comité. La advertencia dirigida a Morena es clara: no quieren que se repita un episodio como el que han llamado “Taideizazo”.

El señalamiento ocurre en medio de los cuestionamientos por los perfiles considerados para las consejerías de Oaxaca y Guerrero, así como por la cercanía que, según los señalamientos expuestos, tendrían algunos aspirantes con la actual presidenta del INE.

Con la convocatoria y la integración del Comité Técnico en puerta, la selección de la próxima Presidencia del instituto comienza a generar diferencias entre las fuerzas políticas.