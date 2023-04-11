La Bahía de Guantánamo en Cuba: ¿Qué es y por qué EU tiene una base naval ahí?

Dentro de los más de 100 mil kilómetros que abarca la República de Cuba en el mar Caribe, más de 100 están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. Se trata de la Base Naval de Guantánamo, ubicada al sur de la provincia que lleva el mismo nombre y que se presume como autosuficiente y prácticamente independiente, pues actualmente vive bajo los señalamientos del gobierno cubano.

Para entender mejor de qué trata esta "pequeña" porción de Estados Unidos en Cuba, es necesario saber qué es la Bahía de Guantánamo, dónde se encuentra y por qué los estadounidenses tienen autorizado permanecer en esta parte de la isla sin que sea considerado una ocupación territorial ilegal ante los ojos del mundo.

Guantánamo es una provincia ubicada en el extremo sureste de Cuba con alrededor de 500 mil habitantes; al sur de su ciudad capital y homónima, se ubica la Bahía de Guantánamo, donde desde 1903 Estados Unidos estableció control territorial de una pequeña parte en forma de arrendamiento, donde instalaron una Base Naval Militar con intenciones estratégicas territoriales.

Así luce Guantánamo, provincia de Cuba donde al sur se ubica la Base Naval de Estados Unidos desde 1903

¿Por qué Estados Unidos tiene una base militar en Guantánamo?

Debido a los conflictos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba contemporáneos, probablemente la primera duda que surge alrededor de la Bahía de Guantánamo es por qué el gobierno norteamericano pudo hacerse de la jurisdicción de una parte territorial cubana. La respuesta se debe a un tratado firmado en 1903 por el primer presidente de Cuba, T.E. Palma, quien le arrendó indefinidamente el enclave de Guantánamo a los estadounidenses tras su intervención a favor de la independencia cubana.

La Base Naval Militar se estableció tras la firma y se mantuvo firme y sin complicaciones durante más de cincuenta años, en un escenario que se puede interpretar como el pago por respaldar la independencia de la Corona Española, además de los años que fungió como protectora de la isla hasta su reconocimiento legal como país independiente.

El problema de la Base Naval de Guantánamo ocurrió tras la revolución de Cuba en 1959, cuando llegó al poder Fidel Castro y estableció un gobierno socialista en contra del partido que apoyaba Estados Unidos. Tras recibir el apoyo de la URSS y en medio de las tensiones por la Guerra Fría, EU establece el embargo económico, comercial y financiero con la isla, pero con el tratado vigente que permite a EU mantener su jurisdicción en este territorio cubano.

¿Qué hay en la base naval de Guantánamo, en Cuba?

La Base Naval de Guantánamo comprende 117 kilómetros arrendados desde 1903. Está rodeado por una carretera estadounidense conocida como Us Border Road y administrada por una división especial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, conocida como Joint Task Force Guantánamo, donde radican más de 4 mil personas, entre civiles y militares estadounidenses.

Dentro de la Base Naval hay zonas residenciales con todas las amenidades presentes en Estados Unidos, como cadenas de restaurantes, supermercados, salud, educación y deporte; por otro lado, en el aspecto bélico, el punto más reconocible desde el aire es un aeropuerto militar, hospitales, un amplio centro de operaciones, puerto marítimo y el controversial centro de detención de Guantánamo.

¿Cuánto paga EU por la renta de la base de Guantánamo?"

Tomás Estrada Palma, por el lado de Cuba, y Theodore Roosevelt, del sector estadounidense, fueron los presidentes que firmaron en 1903 el tratado con la Enmienda Platt incluida, donde acordaron reconocer la soberanía e independencia de Cuba a cambio de una cesión de Guantánamo "por el tiempo necesario".

Este arrendamiento lo tasaron por "una suma de 2 mil dólares anuales en moneda de oro de Estados Unidos", de acuerdo con la BBC, un valor que hoy en día es mínimo y del cual Cuba no cobra ni un centavo desde 1960, pues consideran esto como un reflejo del imperialismo estadounidense, motivo por el que también exigen su liberación.