Tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, el pasado viernes 20 de noviembre en Sinaloa, comenzaron a conocerse los detalles de cómo lograron dar con su paradero.

De acuerdo con un reportaje publicado por el diario estadounidense The New York Times, autoridades de México y Estados Unidos trabajaron en conjunto durante semanas rastreando sus comunicaciones familiares y observando sus movimientos desde el aire.

Así dieron con “El Chapo Isidro”.

Rastrearon llamadas y mensajes de “El Chapo Isidro” con su madre, esposa y hermana

Según la publicación de The New York Times, los investigadores interceptaron llamadas telefónicas, mensajes de texto y comunicaciones por radio del presunto líder delictivo.

Entre las conversaciones revisadas estaban pláticas con su madre, su esposa y su hermana, lo que permitió conocer a qué fiestas y reuniones planeaba asistir, así como reconstruir sus traslados y horarios habituales.

¡Pena de muerte o cadena perpetua! 🚨⚖️



Tras su captura en Guasave, #Sinaloa, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la severa condena que podría enfrentar Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, acusado de narcoterrorismo y tráfico de fentanilo.… pic.twitter.com/m9NQtqKq0I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 22, 2026

Vigilaron con drones y hasta la forma de caminar de “El Chapo Isidro”

El diario estadounidense dijo que, con autorización del gobierno mexicano, se realizaron vuelos de reconocimiento con drones estadounidenses sobre las zonas donde se sospechaba que se escondía.

Militares mexicanos analizaron las imágenes en tiempo real y lograron confirmar su identidad gracias a su complexión física, su voz y, principalmente, su manera particular de caminar.

Hicieron operativos de distracción antes de entrar a Guasave

Para evitar que escapara o recibiera ayuda, las autoridades implementaron operativos de distracción en otros puntos de Sinaloa, como en Los Mochis.

Más de 24 elementos de la Fuerza Especial Conjunta del Ejército ingresaron de sorpresa a Guasave alrededor de las 16:00 horas del viernes 20 de noviembre, eligiendo una casa donde los riesgos para la población civil fueran mínimos.

Así fueron las tres fases del operativo militar en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que la captura se ejecutó en tres etapas: primero, el acercamiento sigiloso por tierra; segundo, un cerco de seguridad donde los militares fueron atacados con explosivos y armas calibre .50 instaladas en camionetas blindadas, lo que derivó en la respuesta desde dos helicópteros Black Hawk; y tercero, la evacuación aérea de los detenidos.

¡Golpe de alto impacto en #Sinaloa tras una jornada de terror!



Fuerzas federales detuvieron este 21 de noviembre a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, aliado de “La Mayiza” y fugitivo de los más buscados por el @FBI con recompensa de 5… pic.twitter.com/n1rfWG5SzC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Traslado a la CDMX y saldo final del despliegue

Además de “El Chapo Isidro”, fueron capturados otros siete sospechosos y fallecieron siete agresores.

Fausto Isidro Meza Flores, su primo Germán “N”, alias “Serafín”, y su cuñado José “N” fueron trasladados en una aeronave militar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, en la Ciudad de México para definir su situación legal.