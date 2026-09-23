VIDEO | “Si me va a evidenciar...” Captan a guardia de seguridad arrancando y tirando carteles de desaparecidos en universidad de Puebla

Un guardia de seguridad de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue captado en video arrancando y tirando a la basura las fichas de jóvenes desaparecidos colocadas en inmediaciones del plantel.

Captan en video a guardia de UPAEP tirando fichas de desaparecidos

En las imágenes compartidas en redes sociales, el guardia es visto tomando los carteles, hace una bola con ellos y los arroja a un bote de basura. Incluso le reclama a la persona que lo graba.

🚨😠 Captan a guardia de seguridad retirando y tirando a la basura boletines de búsqueda de jóvenes desaparecidos colocados en inmediaciones de la @UPAEP.



El elemento fue identificado como integrante de Grupo LMS. pic.twitter.com/axssuFAzOF — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 23, 2026

“Si me va a evidenciar, evidéncieme”, dice en tono de reto a la mujer que lo graba.

La reacción en redes sociales tras la difusión del video

Además, la persona que lo graba le reclama que actúe de esta forma. “Dios quiera que usted nunca pase una situación de estas, señor”, le mencionó.

Diversos usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad ante esta situación.