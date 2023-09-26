Por amenazas de cárteles mexicanos, Guatemala refuerza su frontera con Chiapas

El ejército de Guatemala envió a diversos elementos para resguardar la seguridad de los habitantes ante las presuntas amenazas que recibieron por parte de cárteles mexicanos del crimen organizado.

En un video compartido en redes sociales, Alex Tuyuc, coronel de las fuerzas armadas guatemaltecas, expuso que la vigilancia de los elementos será realizada en comunidades como Aldea Cheguate, Las Tablas, La Esperanza, San Antonio y San Rafael.

“La intención es prestarle la seguridad que necesita nuestra población ante las amenazas que han recibido por parte de cárteles mexicanos, que hoy en día están operando en el área de Motozintla, Chiapas, y que en algún momento pudieran ellos movilizarse a territorio guatemalteco”, aseguró el comandante de la Brigada de Operaciones de la Montaña del ejército de Guatemala.

Dicha nación centroamericana movilizó a 2 mil soldados a las fronteras con el estado mexicano de Chiapas en 14 puntos, además que patrullan por cielo y tierra en las zonas boscosas de las comunidades de San Marcos y Huehuetenango.

Ante la llegada del Cártel de Sinaloa a Chiapas y la disputa que mantiene con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la franja fronteriza, el ejército de Guatemala movilizó a su Brigada de Operaciones de Montaña, para enfrentar las amenazas. Así lo explica el Coronel Alex Tuyuc pic.twitter.com/pM711a5Byt — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) September 25, 2023

Incluso, la Policía Nacional guatemalteca desplegó a más de 50 agentes para evitar el tráfico de drogas y armas. Por estas acciones, han logrado incautar más de 100 mil quetzales, poco más de 222 mil 569 pesos mexicanos, drogas, armas de fuego y otros objetos ilícitos, describió David Napoleón, ministro de Gobernación.

En Chiapas también despliegan fuerzas del orden

Mientras que del lado mexicano, está el operativo de Bases de Operaciones Mixtas, implementado por fuerzas de seguridad del gobierno federal y del estado de Chiapas, informó ayer la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de la entidad.

#EjércitoGT en coordinación con la #PNC realizan operaciones conjuntas sobre el Límite político internacional Guatemala-México, Tacaná #SanMarcos, con el objeto de mantener la gobernabilidad, la paz y tranquilidad entre los habitantes de la región.#365DíasAlServicioDeMiPatria pic.twitter.com/Xd8K0nM16V — Ejército Guatemala (@Ejercito_GT) September 25, 2023

Más de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y SSyPC realizarán operativos preventivos y disuasivos por aire en la región de Frontera Comalapa.

👮🏻‍♂️🇬🇹💪 El #Mingob y la @PNCdeGuatemala intensifican operativos en #SanMarcos y #Huehuetenango para proteger a nuestra ciudadanía y evitar el ingreso de estructuras criminales. pic.twitter.com/emQ7hT6qSS — MinGob (@mingobguate) September 25, 2023

Cabe recordar que el fin de semana pasado, habitantes del municipio de Frontera Comalapa recibieron con aplausos y vítores a presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, quienes supuestamente vendrían a liberarlos de grupos rivales del crimen organizado.

