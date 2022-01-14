Guatemala concluye repatriación de 19 migrantes muertos en Chiapas

Guatemala concluyó la repatriación de otros 19 migrantes, entre ellos cinco menores, que murieron en el accidente del tráiler que se volcó en una autopista de Chiapas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El pasado 9 de diciembre, fallecieron 56 migrantes, 40 eran guatemaltecos, cuando un tráiler volcó en el estado de Chiapas, en lo que se consideró uno de los peores accidentes viales registrados en México en los últimos años.

Eduardo Hernández, vicecanciller de Guatemala, indicó que trabajaron con las autoridades mexicanas para lograr la repatriación de los migrantes fallecidos durante el accidente de Chiapas.

“Hemos trabajado de la mano con autoridades mexicanas para darle la atención oportuna a los afectados de este lamentable incidente, y estamos buscando la manera más expedita posible de entregar a las familias los cuerpos de sus seres queridos”, indicó Hernández.

El @GuatemalaGob agradece la colaboración del @GobiernoMX por el trabajo conjunto en el traslado de connacionales fallecidos en accidente de Chiapas, México. El @MinexGt reafirma su compromiso en seguir brindando atención a las familias afectadas.



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Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala agradeció a las autoridades mexicanas por su colaboración para el traslado de los 19 cuerpos de losmigrantes muertos en Chiapas.

“El gobierno de Guatemala agradece la colaboración del gobierno de México por el trabajo conjunto en el traslado de connacionales fallecidos en accidente de Chiapas, México. El Ministerio reafirma su compromiso en seguir brindando atención a las familias afectadas”.

Guatemala ya había repatriado los primeros cuerpos

Anteriormente, Guatemala ya había repatriado 19 cuerpos para entregarlos a sus familias, por lo que aún faltan los restos de dos personas más por regresar al país guatemalteco.

El pasado 18 de diciembre fueron devueltos los primeros cuatro cuerpos, y el 30 del mismo mes, las autoridades mexicanas entregaron los restos de 15 personas más. Por el momento se desconoce cuándo se repatriarán los cuerpos de los dos migrantes que faltan.

De acuerdo con la Cancillería de Guatemala , las autoridades mexicanas aún trabajan en la identificación de otros migrantes que perdieron la vida y la asistencia médica y protección para los sobrevivientes que todavía se encuentran en México.

