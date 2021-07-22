VIDEO: Ladrón golpea a mujer y a hijo en Guatemala

La Policía de Guatemala compartió una serie de imágenes en las que se observa a un presunto ladrón golpeando a una mujer que estaba en la calle acompañada por su hijo.

A través de las redes sociales, la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala difundió la grabación en la que aparece el presunto ladrón, junto a dos cómplices. El joven amagó a la mujer por el cuello, la golpeó con el puño, la pateó y la arrastró por el piso.

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La víctima de las agresiones estaba de pie, mientras su hijo estaba sentado en la baqueta en una vialidad de Guatemala. Momentos después, llegó el presunto ladrón que la sujetó por el cuello para inmovilizarla, mientras sus dos cómplices le quitaron sus pertenencias.

"No le bastó robarle a una humilde mujer y tampoco tuvo piedad a pesar de que un niño la acompañaba”, dijo la policía en un mensaje en redes sociales.

La agresión y el robo contra la mujer fueron captados por una cámara de seguridad que se encontraba en la calle de Guatemala donde ocurrió la agresión, la cual ocurrió este 16 de julio.

captura en la 26 calle y 0 avenida de la zona 1 a este hombre que cuya agresión y robo cometido junto a dos maleantes más queda grabado en una cámara de video vigilancia.



Otro individuo despojó de sus pertenencias a la víctima; por supuesto que los que faltan son buscados. pic.twitter.com/H3uyQtedVW — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 17, 2021

Policía de Guatemala captura al ladrón

La Policía Nacional Civil de Guatemala informó a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter que el presunto ladrón fue detenido el mismo día que agredió a la mujer acompañada por su hijo. El sujeto fue identificado como Sergio Alexander Castellanos Pérez, de 24 años.

La institución también especificó las calles y la zona de Guatemala en la que logró la detención del presunto ladrón. Sin embargo, las autoridades no lograron la captura de los dos cómplices del asalto: una mujer y un sujeto.

Uno de los dos acompañantes quitó las pertenencias a la mujer, mientras el ladrón la sujetaba, y la otra joven permaneció en las escenas para levantar objetos del suelo. Ambos son buscados por la PNC de Guatemala.