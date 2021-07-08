VIDEO: Policías matan a ladrón que tomó como rehén a mujer en Brasil

En las redes sociales circula el video donde se observa a un grupo de policías matar a un ladrón, luego de que había tomado como rehén a una mujer, en el municipio de Angra dos Reis, en Río de Janeiro, Brasil.

*Segundo informações, assalto com reféns nesse momento na rua do comércio (loja vivo), em Angra dos Reis.* pic.twitter.com/1EOLRSEb8t — Favela Caiu no Face (@favelacaiunofa1) July 7, 2021

En las imágenes se observa cuando el ladrón, que viste una playera en color morado, toma a una mujer como rehén y la sujeta del cuello y la cintura. Además, en repetidas ocasiones apunta contra la cabeza de la mujer y a la vez, contra los policías que lo persiguen.

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De acuerdo con los reportes de medios locales, los hechos se registraron este miércoles 7 de julio, luego de que tres sujetos trataron de robar una tienda de celulares, en el municipio de Angra dos Reis, en Brasil. Sin embargo, dos de ellos se entregaron y fueron capturados por los policías.

El tercer ladrón, el que porta la playera morada, iba armado y logró amagar a una mujer, a quien convirtió en su rehén, para intentar escapar de la policía de Brasil; sin embargo, momentos después fue acorralado y abatido por los uniformados.

En el lugar había más personas que estaban presenciando el momento de tensión luego del intento de robo en la tienda de celulares. No obstante, poco podían hacer ante el ladrón armado.

Policías de Brasil disparan contra ladrón y reciben aplausos

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa cuando los policías de Brasil logran acercarse al ladrón y le disparan en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

Cuando los policías lograron abatir al sujeto armado y liberar a la rehén, las personas que estaban presenciando los hechos comenzaron a aplaudir y los felicitaron por su labor.

Las imágenes fueron captadas por las personas que se encontraban cerca de los hechos en Brasil, así como por vecinos que salieron de sus casas para grabar la escena tras el intento de asalto.

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